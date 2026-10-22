Чи можна забрати дитину з укриття у школі у час повітряної тривоги

Батьки при цьому цікавляться, чи можна у час тривоги забрати дитину додому. Адвокат Олексій Каплунов розповів The Page цікаві деталі.

Чи можна забрати дитину зі шкільного укриття у час тривоги

Найчастіше заклади освіти посилаються на роз’яснення Служби освітнього омбудсмена від 17 жовтня 2022 року «Як діяти закладу освіти та учасникам освітнього процесу під час повітряної тривоги», каже адвокат.

У ньому прямо зазначено, що батьки не можуть забрати дитину з укриття під час повітряної тривоги, а педагог не має права відпустити дитину з укриття навіть на прохання батьків.

Натомість Служба освітнього омбудсмена посилається на конкретний зареєстрований акт. Мовиться про наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579.

У ньому вказано, що вихід зі споруди здійснюється в разі надходження інформації про відсутність небезпеки (після уточнення обстановки в районі споруди), а також у разі вимушеної евакуації в порядку, встановленому командиром (відповідальною особою).

Пункт 16 при цьому визначає вичерпний перелік підстав вимушеної евакуації:

пошкодження споруди, що виключає перебування в ній надалі;

затоплення споруди;

пожежа та утворення небезпечних концентрацій шкідливих газів;

досягнення граничних параметрів внутрішнього повітряного середовища.

Отже, наголошує адвокат, теза «жоден акт не забороняє залишати укриття» є хибною. Норма існує, вона зареєстрована і чинна.

Роман Бондаренко, юрист ГО "БАТЬКИ SOS", розповідав НУШ, що вчитель має гарантувати, що діти перебувають в укритті під час повітряної тривоги, тобто вчасно повідомити про загрозу, супроводжувати до укриття і залишатися там з учнями до відбою повітряної тривоги. Але педагог не може фізично утримувати або розшукувати тих дітей, які самовільно залишили школу дорогою до укриття. Він має повідомити про ситуацію батьків.

Раніше ми розповідали, що уряд України обмежив доступ до укриттів у закладах освіти для осіб, які не є учасниками освітнього процесу. Мовиться про дитсадки та школи.