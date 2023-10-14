Украинский школьник создал уникальный прибор, извещающий о тревоге
Источник:Суспильное
Одиннадцатиклассник из Кропивницкого Власий Свинцицкий разработал прибор, извещающий о воздушной опасности. Устройство автоматически подает сигналы тревоги и отбоя.
Ученик уже успел испытать его в лицее, где учится. Как только в регионе объявляется воздушная тревога, разработка школьника передает сигнал во все классы.
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Украинский школьник создал прибор, извещающий о тревоге
Научный руководитель школьника Виктор Мироненко рассказал, что сотрудничество с Министерством трансформации и службой по чрезвычайным ситуациям позволило получить доступ к серверу, откуда распространяют сигнал воздушной тревоги, и воплотить разработку в жизнь. Идея принадлежит как ему, так и его подопечному, который учится в Центральноукраинском научном лицее-интернате. В этом парне помогли навыки программирования.
Сущность этого прибора – это централизация подачи оповещения, то есть звонков, тревог, пожара. Посредством этого мы можем минимизировать человеческий фактор,
– говорит Власий.
Он также добавил, что создание прибора – научная работа в Малой Академии наук. Работал над ним полгода.
Прибор работает полностью в автоматическом режиме, поэтому не нуждается в присутствии людей.
Устройство подключено к интернету, как только происходит воздушная тревога, он получает сигнал из интернета и дублирует во внутришкольную систему оповещения,
– рассказал научный руководитель школьника.
И добавил, что такая оперативность позволяет лучше заботиться о безопасности учащихся.
Одноклассник Власия – Михаил Тишкин – отметил, что такое уведомление в школе удобнее, чем приложение в телефоне.
По информации разработчика, в момент создания такого прибора в Украине не было.