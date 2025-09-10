Детям защитников и защитниц возместят стоимость обучения в вузах и колледжах
- Государство возмещает стоимость обучения детям защитников и защитниц Украины, которые учатся по контракту в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.
- Компенсация обучения предоставляется студентам – детям членов семей погибших защитников, детей ветеранов с инвалидностью, детей участников боевых действий, детей лиц, пропавших без вести, и тому подобное.
Государство возместит стоимость обучения 13 тысячам студентов за прошлый учебный год. Речь идет о детях защитников и защитниц Украины.
Государство возместит стоимость обучения 13 тысячам студентов за прошлый учебный год. Речь идет о детях защитников и защитниц Украины. Инициативу реализуют в рамках программы компенсации стоимости обучения для детей защитников и защитниц Украины.
Кому возместят обучение?
Студенты учреждений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, независимо от формы собственности (государственные, коммунальные или частные), могут получить компенсацию за контрактное обучение.
Сертификаты получают дети, которые уже учатся на контракте в 2024/2025 учебном году. А те, кто только поступил в этом году, должны обратиться в администрацию своего заведения и подать документы для участия в проекте в 2025/2026 учебном году. Для них средства будут возмещены ориентировочно в ноябре 2025 года,
– сообщили в МОН.
Право на компенсацию имеют студенты, которые учатся по контракту и относятся к таким категориям:
члены семей погибших (умерших) защитников или защитниц;
дети ветеранов / ветеранок с инвалидностью вследствие войны;
дети участников боевых действий;
дети лиц, которые имеют статус пропавших без вести;
дети пленных;
дети пострадавших участников Революции достоинства.
Важно, чтобы заведение имело действующие лицензии и заключило договор с Министерством по делам ветеранов.
Алгоритм действий для получения компенсации
Какие основные изменения ожидают студентов с 1 сентября?
- С 1 сентября предусмотрена в украинских вузах базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов.
- Ее будут преподавать на втором году обучения.
- БОВП предусматривает теоретический (90 часов) и практический курсы (210 часов).
- С сентября 2025 года правительство увеличит размер президентских стипендий для учащихся профтехов, студентов колледжей и техникумов, вузов и аспирантов.