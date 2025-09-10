Укр Рус
10 сентября, 15:46
Детям защитников и защитниц возместят стоимость обучения в вузах и колледжах

Мария Волошин
Основні тези
  • Государство возмещает стоимость обучения детям защитников и защитниц Украины, которые учатся по контракту в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.
  • Компенсация обучения предоставляется студентам – детям членов семей погибших защитников, детей ветеранов с инвалидностью, детей участников боевых действий, детей лиц, пропавших без вести, и тому подобное.

Государство возместит стоимость обучения 13 тысячам студентов за прошлый учебный год. Речь идет о детях защитников и защитниц Украины.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграм-канале Оксена Лисового. Инициативу реализуют в рамках программы компенсации стоимости обучения для детей защитников и защитниц Украины.

Кому возместят обучение?

Студенты учреждений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, независимо от формы собственности (государственные, коммунальные или частные), могут получить компенсацию за контрактное обучение.

Сертификаты получают дети, которые уже учатся на контракте в 2024/2025 учебном году. А те, кто только поступил в этом году, должны обратиться в администрацию своего заведения и подать документы для участия в проекте в 2025/2026 учебном году. Для них средства будут возмещены ориентировочно в ноябре 2025 года, 
– сообщили в МОН.

Право на компенсацию имеют студенты, которые учатся по контракту и относятся к таким категориям:

  • члены семей погибших (умерших) защитников или защитниц;

  • дети ветеранов / ветеранок с инвалидностью вследствие войны;

  • дети участников боевых действий;

  • дети лиц, которые имеют статус пропавших без вести;

  • дети пленных;

  • дети пострадавших участников Революции достоинства.

Важно, чтобы заведение имело действующие лицензии и заключило договор с Министерством по делам ветеранов.

Алгоритм действий для получения компенсации по ссылке здесь.

Какие основные изменения ожидают студентов с 1 сентября?

  • С 1 сентября предусмотрена в украинских вузах базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов.
  • Ее будут преподавать на втором году обучения.
  • БОВП предусматривает теоретический (90 часов) и практический курсы (210 часов).
  • С сентября 2025 года правительство увеличит размер президентских стипендий для учащихся профтехов, студентов колледжей и техникумов, вузов и аспирантов.