Государство возместит стоимость обучения 13 тысячам студентов за прошлый учебный год. Речь идет о детях защитников и защитниц Украины.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграм-канале Оксена Лисового. Инициативу реализуют в рамках программы компенсации стоимости обучения для детей защитников и защитниц Украины.

Кому возместят обучение?

Студенты учреждений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, независимо от формы собственности (государственные, коммунальные или частные), могут получить компенсацию за контрактное обучение.

Сертификаты получают дети, которые уже учатся на контракте в 2024/2025 учебном году. А те, кто только поступил в этом году, должны обратиться в администрацию своего заведения и подать документы для участия в проекте в 2025/2026 учебном году. Для них средства будут возмещены ориентировочно в ноябре 2025 года,

– сообщили в МОН.

Право на компенсацию имеют студенты, которые учатся по контракту и относятся к таким категориям:

члены семей погибших (умерших) защитников или защитниц;

дети ветеранов / ветеранок с инвалидностью вследствие войны;

дети участников боевых действий;

дети лиц, которые имеют статус пропавших без вести;

дети пленных;

дети пострадавших участников Революции достоинства.

Важно, чтобы заведение имело действующие лицензии и заключило договор с Министерством по делам ветеранов.

Алгоритм действий для получения компенсации по ссылке здесь.

