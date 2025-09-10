Держава відшкодує вартість навчання 13 тисячам студентів за минулий навчальний рік. Мовиться про дітей захисників і захисниць України.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі Оксена Лісового. Ініціативу реалізують у межах програми компенсації вартості навчання для дітей захисників і захисниць України.

Кому відшкодують навчання?

Студенти закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, незалежно від форми власності (державні, комунальні чи приватні), можуть отримати компенсацію за контрактне навчання.

Сертифікати отримують діти, які вже навчаються на контракті у 2024/2025 навчальному році. А ті, хто лише вступив цьогоріч, мають звернутися до адміністрації свого закладу та подати документи для участі в проєкті у 2025/2026 навчальному році. Для них кошти будуть відшкодовані орієнтовно в листопаді 2025 року,

– повідомили у МОН.

Право на компенсацію мають студенти, які навчаються за контрактом та належать до таких категорій:

члени сімей загиблих (померлих) захисників чи захисниць;

діти ветеранів / ветеранок з інвалідністю внаслідок війни;

діти учасників бойових дій;

діти осіб, які мають статус зниклих безвісти;

діти полонених;

діти постраждалих учасників Революції гідності.

Важливо, щоб заклад мав чинні ліцензії та уклав договір із Міністерством у справах ветеранів.

