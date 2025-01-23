Возможна ли мобилизация студентов и преподавателей во время каникул: министр сделал заявление

В Украине не планируют мобилизовать студентов, аспирантов, ученых, научно-педагогических, педагогических работников, которые имеют право на отсрочку. Хотя накануне информацию о такой вероятности распространяли в сети.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой написал соответствующий пост на фейсбуке.

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Возможна ли мобилизация студентов и преподавателей во время каникул

Министр отметил, что любые противоречия, которые могут возникать в подзаконных актах или других документах, инициированных ЦОИВ по этому вопросу будут регулироваться в соответствии с действующим законом о мобилизации.

Ни одна мобилизация студентов, аспирантов, ученых, научно-педагогических, педагогических работников, которые имеют право на отсрочку в соответствии с ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не предвидится. Никаких дискуссий и обсуждений по этому поводу на правительственном уровне не происходит,

– подчеркнул Лисовой.