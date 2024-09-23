Когда вернут средства за пробное ЗНО-2022: в УЦОКО назвали сроки

Украинский центр оценивания качества образования сообщил как проходит возврат средств участникам пробного ЗНО-2022. Также он назвал сроки проведения этой процедуры.

В УЦОКО вернулись к теме возврата средств за пробное ВНО 2022 года, передает ОСВИТА.UA. Напомним, что оно не состоялось из-за российского полномасштабного вторжения.

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Как проходит возврат средств

Для того, чтобы вернуть средства, участнику следовало подать заявление через специальный сервис на сайте Украинского центра оценивания. Таких заявлений по состоянию на 18 сентября получили от более 39 тысяч участников пробного ВНО 2022 года. Значительная часть средств уже выплачена, как заявляют в УЦОКО. Речь идет о сумме в более чем 9 миллионов гривен.

Процесс возврата средств за ВНО продлится до конца 2024 года.

Для участников было предложено куда перечислить средства: на личный банковский счет или на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Стоит отметить, что более 4 тысяч человек выбрали перечисление средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Говорится о сумме в более чем 1 миллион гривен.