В УЦОЯО повернулись до теми повернення коштів за пробне ЗНО 2022 року, передає ОСВІТА.UA. Нагадаймо, що воно не відбулось через російське повномасштабне вторгнення.

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Як проходить повернення коштів

Для того, щоб повернути кошти, учаснику слід було подати заяву через спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання. Таких заяв станом на 18 вересня отримали від понад 39 тисяч учасників пробного ЗНО 2022 року. Значна частина коштів уже виплачена, як заявляють в УЦОЯО. Мовиться про суму в понад 9 мільйонів гривень.

Процес повернення коштів за ЗНО триватиме до кінця 2024 року.

Для учасників було запропоновано куди перерахувати кошти: на особистий банківський рахунок чи на підтримку Збройних Сил України.

Варто зазначити, що понад 4 тисячі осіб обрали перерахунок коштів на підтримку Збройних Сил України. Мовиться про суму в понад 1 мільйон гривень.