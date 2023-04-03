Будут ли платить за учебу в вузах дети защитников и защитниц Украины

В Украине около 30-40% поступающих будут учиться в вузах за средства государства. Что интересно, количество льготников выросло.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко. При этом подчеркнул, что дети защитников и защитниц будут учиться за средства государства.

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Будут ли платить за обучение в вузах дети воинов

По словам Витренко, в среднем 15 – 20% детей – льготные категории.

Чиновник при этом сообщил, что Минобразования подало предложения в Кабмин по количеству бюджетных мест в учебных заведениях на этот год. Количество бюджетных мест прописано в проекте Минэкономики в зависимости от ситуации на рынке труда.