Будут ли платить за учебу в вузах дети защитников и защитниц Украины
В Украине около 30-40% поступающих будут учиться в вузах за средства государства. Что интересно, количество льготников выросло.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко. При этом подчеркнул, что дети защитников и защитниц будут учиться за средства государства.
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Будут ли платить за обучение в вузах дети воинов
По словам Витренко, в среднем 15 – 20% детей – льготные категории.
Чиновник при этом сообщил, что Минобразования подало предложения в Кабмин по количеству бюджетных мест в учебных заведениях на этот год. Количество бюджетных мест прописано в проекте Минэкономики в зависимости от ситуации на рынке труда.
Также Витренко рассказал, что профессионального младшего бакалавра рассчитано около 35 тысяч бюджетных мест, на бакалавра – около 77 тысяч мест дневной формы обучения и около 9 тысяч заочной формы обучения.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.