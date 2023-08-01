Вступительная кампания 2023: до когда будет продолжаться распределение бюджетных мест в вузах

31 июля в Украине завершился прием заявлений в вузы на бюджет и контракт для поступления на бакалавра, младшего бакалавра, магистра медицинской, ветеринарной, фармацевтической направлений.

Распределение бюджетных мест по алгоритму адресного размещения государственного (регионального) заказа будет продолжаться до 5 августа включительно. Поступающий может получить только одну рекомендацию на бюджет.

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До когда будет распределение бюджетных мест в вузах

Если в вашем электронном кабинете статус заявления изменится с "Допущено к конкурсу" на "Рекомендовано (бюджет)", это означает, что вы получили свое бюджетное место. В таком случае до 18:00 8 августа необходимо подтвердить выбор места обучения и выполнить требования к зачислению.

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Статус заявления меняется в электронном кабинете поступающего и на сайте ВСТУПЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.UA.

Сам процесс зачисления в бюджет продлится до 10 августа.

Предоставление рекомендаций на контракт начнется с 9 августа. Получить рекомендацию можно по любому количеству заявлений. Зачисление в учебное заведение продлится до 30 августа.

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