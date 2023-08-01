Вступительная кампания 2023: до когда будет продолжаться распределение бюджетных мест в вузах
Источник:osvita.ua
31 июля в Украине завершился прием заявлений в вузы на бюджет и контракт для поступления на бакалавра, младшего бакалавра, магистра медицинской, ветеринарной, фармацевтической направлений.
Распределение бюджетных мест по алгоритму адресного размещения государственного (регионального) заказа будет продолжаться до 5 августа включительно. Поступающий может получить только одну рекомендацию на бюджет.
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До когда будет распределение бюджетных мест в вузах
Если в вашем электронном кабинете статус заявления изменится с "Допущено к конкурсу" на "Рекомендовано (бюджет)", это означает, что вы получили свое бюджетное место. В таком случае до 18:00 8 августа необходимо подтвердить выбор места обучения и выполнить требования к зачислению.Мечтаете о высшем образовании за границей? Позаботьтесь об упрощенной процедуре вступления уже сейчас. Дистанционная школа "Оптима" предлагает получить двойной диплом, который поможет продолжить обучение в любой точке мира.
Статус заявления меняется в электронном кабинете поступающего и на сайте ВСТУПЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.UA.
Сам процесс зачисления в бюджет продлится до 10 августа.
Предоставление рекомендаций на контракт начнется с 9 августа. Получить рекомендацию можно по любому количеству заявлений. Зачисление в учебное заведение продлится до 30 августа.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих длился с 19 по 31 июля.