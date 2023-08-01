Розподіл бюджетних місць за алгоритмом адресного розміщення державного (регіонального) замовлення триватиме до 5 серпня включно. Вступник може отримати лише одну рекомендацію на бюджет.

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Доки триватиме розподіл бюджетних місць у вишах

Якщо у вашому електронному кабінеті статус заяви зміниться з "Допущено до конкурсу" на "Рекомендовано (бюджет)", це означає, що ви отримали своє бюджетне місце. У такому разі до 18:00 8 серпня треба підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування.

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Статус заяви змінюється в електронному кабінеті вступника та на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.

Сам процес зарахування на бюджет триватиме до 10 серпня.

Надання рекомендацій на контракт почнеться з 9 серпня. Отримати рекомендацію можна за будь-якою кількістю заяв. Зарахування до закладу освіти триватиме до 30 серпня.

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