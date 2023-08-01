Розподіл бюджетних місць за алгоритмом адресного розміщення державного (регіонального) замовлення триватиме до 5 серпня включно. Вступник може отримати лише одну рекомендацію на бюджет.
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Доки триватиме розподіл бюджетних місць у вишах
Якщо у вашому електронному кабінеті статус заяви зміниться з "Допущено до конкурсу" на "Рекомендовано (бюджет)", це означає, що ви отримали своє бюджетне місце. У такому разі до 18:00 8 серпня треба підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування.
Статус заяви змінюється в електронному кабінеті вступника та на сайті Вступ.ОСВІТА.UA.
Сам процес зарахування на бюджет триватиме до 10 серпня.
Надання рекомендацій на контракт почнеться з 9 серпня. Отримати рекомендацію можна за будь-якою кількістю заяв. Зарахування до закладу освіти триватиме до 30 серпня.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників тривало з 19 до 31 липня.