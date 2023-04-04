Когда вузы обнародуют правила приема поступающих

До конца апреля вузы в Украине должны утвердить и разместить на своих веб-сайтах собственные правила приема на учебу в 2023 году. А также внести их в Единую электронную базу.

Норма об утверждении и обнародовании правил приема в течение месяца прописана в Порядке приема на учебу для получения высшего образования в 2023 году. Документ уже зарегистрирован в Минюсте.

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Когда вузы обнародуют правила приема абитуриентов

Правила приема в вуз в 2023 году должен согласовать руководитель учебного заведения. Как и правила приема в аспирантуру (адъюнктуру) и докторантуру. Последние действуют до вступления в силу Правил приема на 2024 год.

Правила приема в вуз разрабатывают на основе действующего Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2023 году. Они при этом должны содержать:

перечень аккредитованных и неаккредитованных образовательных программ, согласно которым осуществляют прием на каждый уровень высшего образования;

порядок проведения конкурсного отбора, корректировка рейтинговых списков, корректировка списков рекомендованных к зачислению и сроки зачисления поступающих по степеням высшего образования;

перечень конкурсных предложений и конкурсных предметов, по которым поступающие могут подавать сертификаты ЗНО 2020 – 2021 годов для поступления;

список предметов, по которым проводят вступительные экзамены для иностранцев в разрезе специальностей (специализаций, предметных специальностей, образовательных программ);

перечень партнерских организаций, с которыми заключен договор о дистанционном проведении вступительных экзаменов для иностранцев;

порядок работы приемной комиссии (дни недели и часы);

порядок и сроки приема заявлений и документов;

порядок проведения вступительных экзаменов, способ и место обнародования их результатов;

порядок представления и рассмотрения апелляций на результаты вступительных экзаменов;

порядок и сроки приема заявлений и документов, проведение вступительных экзаменов, сроки зачисления поступающих среди иностранцев, лиц без гражданства и зарубежных украинцев, прибывших в Украину с целью обучения;

порядок прохождения медосмотра поступающих в вузы, которые проводят подготовку специалистов для отраслей, нуждающихся в обязательном профессиональном медицинском отборе;

порядок оценки уровня физической подготовки, требование прохождения психологического обследования и медицинского осмотра (при необходимости);

порядок и формы проведения творческих конкурсов, предусмотренных настоящим Порядком;

требования к структуре и содержанию мотивационных писем абитуриентов;

наличие/отсутствие мест, финансируемых по государственному (региональному) заказу, сроки обнародования первых списков рекомендованных поступающих;

исчерпывающий порядок расчета конкурсного балла;

квоты для приема по государственному (региональному) заказу отдельных категорий поступающих в соответствии с законодательством;

порядок и сроки представления поступающими, гражданами Украины, военно-учетного документа (для военнообязанных – военного билета или временного удостоверения военнообязанного, для призывников – удостоверение о приписке к призывным участкам);

список возможностей для обучения лиц с особыми образовательными потребностями

Также правила приема вузов должны определять порядок и условия хранения поступающих. Работы поступающих, выполненные на творческих конкурсах, профессиональных экзаменах, вступительных экзаменах для иностранцев, не принятых на обучение, сохраняют не менее одного года.

Эти правила приема будут действовать до 31 декабря 2023 года.