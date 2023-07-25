В МОН сделали важное заявление для поступающих на бюджет
Источник:Суспильное
В Украине идет вступительная кампания в вузы и колледжи. К 18:00 31 июля поступающие на бакалавриат должны определиться с первыми пятью приоритетами заявлений, если претендуют на бюджет.
Какие сроки подачи документов в вузы этого года и что еще важно знать поступающие, рассказал заместитель главы Минобразования Михаил Винницкий.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
В МОН сделали важное заявление для поступающих на бюджет
Чиновник сообщил: в 2023 году поступающие уже зарегистрировали более 400 тысяч электронных кабинетов. Среди них 180 тысяч человек претендуют на места на бакалавриате. Остальные – на магистратуру, места в колледжах и училищах.
В электронных кабинетах следует выбрать пять приоритетов – комбинация заведения плюс программы в нем. 31 июля в 18:00 электронные кабинеты закрываются, а через два дня, то есть 3 августа, будут известны решения по бюджетным местам и результатам широкого конкурса в соответствии с распределением приоритетов в кабинетах. 70% прогнозируемого количества абитуриентов уже определились,
– уточнил заместитель министра образования.
И добавил, что в 2023 году было 260 тысяч абитуриентов, писавших НМТ. Это почти на 50 тысяч больше, чем в прошлом. При этом в МОН гордятся, что 20 тысяч абитуриентов, а это почти 10%, писали тест за границей.Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.
Это значит, что есть большое количество поступающих, которые сейчас, находясь в странах Европы и Северной Америки, решают поступать и получать высшее образование в Украине,
– добавил Винницкий.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.