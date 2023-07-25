В МОН сделали важное заявление для поступающих на бюджет

В Украине идет вступительная кампания в вузы и колледжи. К 18:00 31 июля поступающие на бакалавриат должны определиться с первыми пятью приоритетами заявлений, если претендуют на бюджет.

Какие сроки подачи документов в вузы этого года и что еще важно знать поступающие, рассказал заместитель главы Минобразования Михаил Винницкий.

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Чиновник сообщил: в 2023 году поступающие уже зарегистрировали более 400 тысяч электронных кабинетов. Среди них 180 тысяч человек претендуют на места на бакалавриате. Остальные – на магистратуру, места в колледжах и училищах.

В электронных кабинетах следует выбрать пять приоритетов – комбинация заведения плюс программы в нем. 31 июля в 18:00 электронные кабинеты закрываются, а через два дня, то есть 3 августа, будут известны решения по бюджетным местам и результатам широкого конкурса в соответствии с распределением приоритетов в кабинетах. 70% прогнозируемого количества абитуриентов уже определились,

– уточнил заместитель министра образования.

И добавил, что в 2023 году было 260 тысяч абитуриентов, писавших НМТ. Это почти на 50 тысяч больше, чем в прошлом. При этом в МОН гордятся, что 20 тысяч абитуриентов, а это почти 10%, писали тест за границей.

Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.

Это значит, что есть большое количество поступающих, которые сейчас, находясь в странах Европы и Северной Америки, решают поступать и получать высшее образование в Украине,

– добавил Винницкий.

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