В Украине завершается дополнительный набор на бакалавриат в вузы

В Украине продолжается вступительная кампания 2023 года. Стать студентом вуза можно до 30 ноября.

Так, в ЗВО заканчивается дополнительный набор поступающих на бакалавриат. Вступить можно только на контракт.

Смотрите также Завершается вступительная кампания 2023 года: стать студентом еще можно

В Украине завершается дополнительный набор на бакалавриат в ЗВО

Принять участие в дополнительном наборе можно еще две недели. Это могут сделать абитуриенты, которые не смогли подать заявление о вступлении в основной период.

Регистрацию электронных заявлений при дополнительном наборе на контракт предусматривают Условия приема вузов.

После завершения регистрации электронных заявлений поступающих в течение 15 дней продлится конкурсный отбор и зачисление на обучение. Он завершится 30 ноября.

Смотрите также Итоги вступительной кампании 2023 года: какие специальности стали самыми популярными

Что известно о вступительной кампании – 2023