В Украине завершается дополнительный набор на бакалавриат в вузы
Источник:Osvita.ua
В Украине продолжается вступительная кампания 2023 года. Стать студентом вуза можно до 30 ноября.
Так, в ЗВО заканчивается дополнительный набор поступающих на бакалавриат. Вступить можно только на контракт.
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В Украине завершается дополнительный набор на бакалавриат в ЗВО
Принять участие в дополнительном наборе можно еще две недели. Это могут сделать абитуриенты, которые не смогли подать заявление о вступлении в основной период.
Регистрацию электронных заявлений при дополнительном наборе на контракт предусматривают Условия приема вузов.
После завершения регистрации электронных заявлений поступающих в течение 15 дней продлится конкурсный отбор и зачисление на обучение. Он завершится 30 ноября.
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Что известно о вступительной кампании – 2023
- В 2023 году большинство абитуриентов могли стать студентами вузов по результатам национального мультипредметного теста.
- НМТ содержал задачи по трем предметам: двум обязательным – украинскому языку, математике – и одному на выбор.
- Сдать НМТ можно было как в нашем государстве, так и за рубежом.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году продолжалась дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.