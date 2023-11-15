В Украине завершается дополнительный набор на бакалавриат в вузы

15 ноября 2023, 14:57
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Источник:

Osvita.ua

В Украине продолжается вступительная кампания 2023 года. Стать студентом вуза можно до 30 ноября.

Так, в ЗВО заканчивается дополнительный набор поступающих на бакалавриат. Вступить можно только на контракт.

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В Украине завершается дополнительный набор на бакалавриат в ЗВО

Принять участие в дополнительном наборе можно еще две недели. Это могут сделать абитуриенты, которые не смогли подать заявление о вступлении в основной период.

Регистрацию электронных заявлений при дополнительном наборе на контракт предусматривают Условия приема вузов.

После завершения регистрации электронных заявлений поступающих в течение 15 дней продлится конкурсный отбор и зачисление на обучение. Он завершится 30 ноября.

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Что известно о вступительной кампании – 2023

  • В 2023 году большинство абитуриентов могли стать студентами вузов по результатам национального мультипредметного теста.
  • НМТ содержал задачи по трем предметам: двум обязательным – украинскому языку, математике – и одному на выбор.
  • Сдать НМТ можно было как в нашем государстве, так и за рубежом.
  • Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
  • Вступительная кампания в 2023 году продолжалась дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
Автор: Марія Волошин