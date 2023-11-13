После этой даты доступ к электронным кабинетам закроют. Соответственно завершается окончательно и вступительная кампания.
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30 ноября прекратят работать е-кабинеты поступающих
Так, абитуриенты еще могут подать заявление и поступить на контрактную форму обучения. В частности, для получения степеней профессионального младшего бакалавра, бакалавра или магистра.
После прекращения работы е-кабинетов завершится и вступительная кампания 2023 года.
Если абитуриент в этом году создавал личный электронный кабинет, но в 2024 году снова планирует поступать, ему придется регистрировать новый персональный кабинет в следующем году.
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Как проходила вступительная кампания – 2023
- В этом году большинство абитуриентов поступало в ЗВО нашей страны по результатам НМТ.
- Он состоял из трех предметов: двух обязательных – украинского языка, математики – и одного по выбору.
- Тестирование проходило в Украине и за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году продолжалась дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.