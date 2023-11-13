Після цієї дати доступ до електронних кабінетів закриють. Відповідно завершується остаточно і цьогорічна вступна кампанія.
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30 листопада припинять працювати е-кабінети вступників
Так, абітурієнти ще можуть подати заяву і вступити на контрактну форму навчання. Зокрема, для здобуття ступенів фахового молодшого бакалавра, бакалавра або магістра.
Після припинення роботи е-кабінетів завершиться і вступна кампанія 2023 року.
Якщо абітурієнт цього року створював особистий електронний кабінет, але у 2024 році знову планує вступати, йому доведеться реєструвати новий персональний кабінет наступного року.
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Як відбувалася вступна кампанія – 2023
- Цього року більшість абітурієнтів вступала до ЗВО нашої країни за результатами НМТ.
- Він складався з трьох предметів: двох обов'язкових – української мови, математики – і одного на вибір.
- Тестування відбувалося в Україні та за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році тривала дистанційно через електронні кабінети вступника.