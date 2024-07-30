Где искать рейтинговый список поступающих в вузы

Во время вступительной кампании 2024 года абитуриентам стоит внимательно следить за рейтинговыми списками поступающих во всех вузах. Их будут публиковать на сайте информационной системы Вступ.ОСВИТА.UA.

Рейтинговые списки абитуриентов будут публиковать по каждой специальности отдельно в период, когда происходит подача заявлений о поступлении в ЗВО и зачисление абитуриентов на обучение. То есть с 19 по 31 июля.

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Где искать рейтинговые списки поступающих в вузы

В рейтинговых списках отмечают конкурсные баллы, результаты вступительных экзаменов и сертификатов НМТ/ЗНО, другую информацию, которая необходима для полного информирования заинтересованных лиц о ходе вступительной кампании.

Размещенные на сайте информационной системы данные, полученные из Единой государственной базы по вопросам образования на основании заключенных договоров с Государственным предприятием "Инфоресурс", обновляют ежесуточно.

Также на сайте размещена информация обо всех ЗВО в Украине, осуществляющих прием абитуриентов на обучение для получения степени бакалавра и магистра.

По каждому предоставляют информацию о специальностях и образовательных программах, в соответствии с которыми осуществляют подготовку специалистов, контактную информацию, стоимость обучения и тому подобное.

Кроме того, поступающие могут ознакомиться с проходными баллами на бюджет и контракт за четыре прошлых года. Это позволит сориентироваться относительно шансов на поступление в текущем году.