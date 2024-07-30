Рейтинговые списки абитуриентов будут публиковать по каждой специальности отдельно в период, когда происходит подача заявлений о поступлении в ЗВО и зачисление абитуриентов на обучение. То есть с 19 по 31 июля.

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Где искать рейтинговые списки поступающих в вузы

В рейтинговых списках отмечают конкурсные баллы, результаты вступительных экзаменов и сертификатов НМТ/ЗНО, другую информацию, которая необходима для полного информирования заинтересованных лиц о ходе вступительной кампании.

Размещенные на сайте информационной системы данные, полученные из Единой государственной базы по вопросам образования на основании заключенных договоров с Государственным предприятием "Инфоресурс", обновляют ежесуточно.

Также на сайте размещена информация обо всех ЗВО в Украине, осуществляющих прием абитуриентов на обучение для получения степени бакалавра и магистра.

По каждому предоставляют информацию о специальностях и образовательных программах, в соответствии с которыми осуществляют подготовку специалистов, контактную информацию, стоимость обучения и тому подобное.

Кроме того, поступающие могут ознакомиться с проходными баллами на бюджет и контракт за четыре прошлых года. Это позволит сориентироваться относительно шансов на поступление в текущем году.