Рейтингові списки абітурієнтів публікуватимуть за кожною спеціальністю окремо у період, коли відбувається подання заяв про вступ до ЗВО та зарахування вступників на навчання. Тобто з 19 до 31 липня.

Дивіться також Як перевірити, чи вступив на бюджет або контракт у виш у 2024 році

Де шукати рейтингові списки вступників у виші

У рейтингових списках зазначають конкурсні бали, результати вступних іспитів та сертифікатів НМТ/ЗНО, іншу інформацію, яка необхідна для повного інформування зацікавлених осіб про перебіг вступної кампанії.

Розміщені на сайті інформаційної системи дані, отримані з Єдиної державної бази з питань освіти на підставі укладених договорів із Державним підприємством "Інфоресурс", оновлюють щодоби.

Також на сайті розміщена інформація про всі ЗВО в Україні, що здійснюють прийом абітурієнтів на навчання для здобуття ступеня бакалавра та магістра.

Щодо кожного надають інформацію про спеціальності та освітні програми, відповідно до яких здійснюють підготовку фахівців, контактну інформацію, вартість навчання тощо.

Окрім того, вступники можуть ознайомитись з прохідними балами на бюджет та контракт за чотири минулі роки. Це дасть змогу зорієнтуватись щодо шансів на вступ у поточному році.