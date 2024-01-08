МОН намерено уменьшить количество заявлений для подачи на поступление в вуз

Минобразования Украины намерено уменьшить общее количество заявлений, которые абитуриенты смогут подавать при поступлении в вузы в 2024 году. Вместо 20 могут оставить 15.

Об этом говорится в проекте Порядка приема на обучение в ЗВО. Его недавно обнародовали для общественного обсуждения.

Смотрите также В правительстве заявили, что госзаказ в вузах сведет к минимуму

МОН намерено уменьшить количество заявлений для поступления в вуз

Абитуриенты могли раньше подавать до 20 заявлений на поступление в ЗВО. 5 из них – на бюджет и 15 – на контрактную форму.

Сейчас Минобразования предлагает количество заявлений на бюджетную форму обучения не менять, только на контрактную.

Так, поступающие смогут подать до 5 заявлений на бюджет. При этом следует придавать каждому заявлению приоритетность от 1 до 5.

Приоритет №1 надо предоставить тому заявлению, которое поступающий представляет на желательную для поступления специальность и соответственно вуз. Заявление на менее желаемую специальность среди пяти избранных должно иметь соответственно приоритет №5.

Также абитуриент сможет подать до 10 заявлений по контракту. В этом случае приоритетам заявлениям предоставлять не нужно.

Раньше мы информировали , что правительство преследует цель в 2024 году претворить в жизнь масштабную реформу высшего образования.

, что правительство преследует цель в 2024 году претворить в жизнь масштабную реформу высшего образования. В частности, изменить подход к финансированию получения образования в вузах.

Так, поступающие будут получать гранты на обучение в ЗВО.

Подробности читайте по ссылке.