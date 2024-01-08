Об этом говорится в проекте Порядка приема на обучение в ЗВО. Его недавно обнародовали для общественного обсуждения.

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МОН намерено уменьшить количество заявлений для поступления в вуз

Абитуриенты могли раньше подавать до 20 заявлений на поступление в ЗВО. 5 из них – на бюджет и 15 – на контрактную форму.

Сейчас Минобразования предлагает количество заявлений на бюджетную форму обучения не менять, только на контрактную.

Так, поступающие смогут подать до 5 заявлений на бюджет. При этом следует придавать каждому заявлению приоритетность от 1 до 5.

Приоритет №1 надо предоставить тому заявлению, которое поступающий представляет на желательную для поступления специальность и соответственно вуз. Заявление на менее желаемую специальность среди пяти избранных должно иметь соответственно приоритет №5.

Также абитуриент сможет подать до 10 заявлений по контракту. В этом случае приоритетам заявлениям предоставлять не нужно.

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