В этом году в рамках вступительной кампании государство оказывает специальную поддержку отдельным специальностям. 13 отраслей знаний являются общественно важными.

В частности, нужны специалисты в сфере профессионально-технического образования, чтобы удовлетворить потребности страны. Поэтому Министерство образования и науки облегчило поступления в высшие технические училища и способствует поступающим.

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Какие специальности по-особенному поддерживает государство

В 2024 году эта поддержка охватывает 64 специальности в 13 областях знаний. Среди этих отраслей можно выделить безопасность, образование, строительство и архитектуру, военные науки, аграрные и естественные дисциплины, транспорт, электрическую инженерию и другие.

Заметим, что особая поддержка – это повышение конкурсных баллов на этих специальностях, что является важным стимулом для поступления туда абитуриентов.

Для достижения этой цели используют два механизма:

Отраслевой коэффициент. При поступлении на специальности с поддержкой, если вы укажете их в заявлении как приоритет 1 или 2 (то есть выберете их как самые желанные), ваш конкурсный балл умножат на 1,02 – отраслевой коэффициент. Дополнительные баллы за подготовительные курсы. Если вы посещали подготовительные курсы в вузе в год поступления и подаете заявление на специальность с государственной поддержкой, то вашему конкурсному баллу могут добавить еще 0 – 10 баллов, в зависимости от успешности завершения таких курсов. Эту оценку обозначат в формуле конкурсного балла как ОУ.

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Какие специальности имеют особую поддержку государства 2024