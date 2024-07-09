Какие специальности имеют особую поддержку государства
Источник:NV
В этом году в рамках вступительной кампании государство оказывает специальную поддержку отдельным специальностям. 13 отраслей знаний являются общественно важными.
В частности, нужны специалисты в сфере профессионально-технического образования, чтобы удовлетворить потребности страны. Поэтому Министерство образования и науки облегчило поступления в высшие технические училища и способствует поступающим.
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Какие специальности по-особенному поддерживает государство
В 2024 году эта поддержка охватывает 64 специальности в 13 областях знаний. Среди этих отраслей можно выделить безопасность, образование, строительство и архитектуру, военные науки, аграрные и естественные дисциплины, транспорт, электрическую инженерию и другие.
Заметим, что особая поддержка – это повышение конкурсных баллов на этих специальностях, что является важным стимулом для поступления туда абитуриентов.
Для достижения этой цели используют два механизма:
- Отраслевой коэффициент. При поступлении на специальности с поддержкой, если вы укажете их в заявлении как приоритет 1 или 2 (то есть выберете их как самые желанные), ваш конкурсный балл умножат на 1,02 – отраслевой коэффициент.
- Дополнительные баллы за подготовительные курсы. Если вы посещали подготовительные курсы в вузе в год поступления и подаете заявление на специальность с государственной поддержкой, то вашему конкурсному баллу могут добавить еще 0 – 10 баллов, в зависимости от успешности завершения таких курсов. Эту оценку обозначат в формуле конкурсного балла как ОУ.
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Какие специальности имеют особую поддержку государства 2024
- Образование: Дошкольное образование, Начальное образование, Среднее образование (Математика), Среднее образование (Биология и здоровье человека), Среднее образование (Химия), Среднее образование (География), Среднее образование (Физика), Среднее образование (Информатика), Среднее образование (Трудовое обучение и технологии), Среднее образование (Естественные науки), Защита Отечества, Профессиональное образование (По специализациям).
- Естественные науки: Химия, Науки о Земле, Физика и астрономия, Прикладная физика и наноматериалы.
- Математика и статистика: Математика, Статистика.
- Механическая инженерия: Прикладная механика, Материаловедение, Отраслевое машиностроение, Авиационная и ракетно-космическая техника, Судостроение, Металлургия.
- Электрическая инженерия: Электроэнергетика, электротехника и электромеханика, Энергетическое машиностроение, Атомная энергетика, Теплоэнергетика, Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика.
- Химия и биоинженерия: Химические технологии и инженерия.
- Электроника, автоматизация и электронные коммуникации: Электроника, Электронные коммуникации и радиотехника, Авионика, Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника, Информационно-измерительные технологии, Микро- и наносистемная техника.
- Производство и технологии: Пищевые технологии, Технологии легкой промышленности, Технологии защиты окружающей среды, Горное дело, Нефтегазовая инженерия и технологии, Деревообрабатывающие и мебельные технологии.
- Архитектура и строительство: Строительство и гражданская инженерия, Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии.
- Аграрные науки и продовольствие: Агрономия, Защита и карантин растений, Садоводство, плодоовощеводство и виноградарство, Технология производства и переработки продукции животноводства, Лесное хозяйство, Садово-парковое хозяйство, Водные биоресурсы и аквакультура, Агроинженерия.
- Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы: Государственная безопасность, Безопасность государственной границы, Военное управление (по видам вооруженных сил), Обеспечение войск (сил), Вооружение и военная техника.
- Гражданская безопасность: Пожарная безопасность, Гражданская безопасность.
- Транспорт: Морской и внутренний водный транспорт (кроме специализации Навигация и управление морскими судами), Авиационный транспорт, Железнодорожный транспорт, Автомобильный транспорт, Транспортные технологии (кроме специализации Транспортные технологии (на морском и речном транспорте), Транспортные технологии на воздушном транспорте).