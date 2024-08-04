Можно ли поступить в вуз на контракт раньше чем 9 августа

Продолжается вступительная кампания 2024 года. Многие абитуриенты, подавшие заявления на поступление, заявляют, что им звонят представители приемных комиссий ЗВО и предлагают еще до обнародования рейтинговых списков с рекомендациями к зачислению на бюджет приносить документы для зачисления на контракт.

Однако поступающим следует понимать, что в 2024 году оригиналы документов для зачисления в ЗВО не подают вообще – ни бюджетники, ни контрактники.

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Можно ли поступить на контракт раньше чем 9 августа

Так, выполнить рекомендации к зачислению – означает подтвердить выбор вуза благодаря наложению квалифицированной электронной подписи (КЭП) в электронном кабинете или лично в учебном заведении.

Во-вторых, студентам, которые зачислены на контракт (или для несовершеннолетних – их родителям или опекунам), чтобы законно платить за образовательные услуги, надо заключить договор об их оплате. Потом именно номер этого договора нужно будет указывать в назначении платежа.

А основанием для заключения такого договора является изданный приказ о зачислении на обучение за средства физических лиц.

Этот приказ не может быть издан раньше срока, определенного в Порядке приема. В 2024 году это 9 августа – именно тогда происходит предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных для абитуриентов, поступающих на контракт.

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Основанием для издания такого приказа является подтверждение выбора места обучения через кабинет абитуриента по предоставленной рекомендации.

Поэтому любые действия в отношении поступающих, например мотивирование их к передаче оригиналов документов и оплаты за обучение до 9 августа по конкурсным предложениям, по которым возможно зачисление на бюджет или контракт, имеют признаки злоупотребления доверием, или мошенничества.