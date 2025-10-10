Более 300 государственных, коммунальных и частных вузов в Украине в течение вступительной кампании этого года набрали менее тысячи поступающих на бакалавриат. Такая статистика является основой для дискуссии.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко во время встречи с журналистами. Об этом информирует 24 Канал.

Смотрите также Популярные второй год подряд: какие специальности выбирают поступающие в колледжи

Что известно о результатах вступительной кампании?

Чиновник рассказал, что из 379 вузов, которые есть в системе высшего образования нашего государства и проводили поступление на бакалавриат, только 48 имели количество рекомендаций более 1000, то есть набрали более тысячи первокурсников.

331 заведение получило менее 1000 абитуриентов, из них 232 вуза – менее 200, а 191 – менее 100 абитуриентов,

– уточнил заместитель Лисового.

И отметил, что окончательные данные будут после 20 октября.

По форме собственности вузов, то основная часть государственных вузов преодолела порог в тысячу студентов. Подавляющее большинство вузов с невысоким количеством поступающих – частные учебные заведения.

Чиновник считает, что эти цифры являются основой для начала соответствующих обсуждений.

Смотрите также В Украине продолжается дополнительный набор абитуриентов на контракт в вузы

Какие изменения для студентов произошли с 1 сентября?