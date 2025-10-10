Укр Рус
10 октября, 21:05
2

Более 300 вузов в Украине набрали менее тысячи абитуриентов, – МОН

Мария Волошин
Основні тези
  • Из 379 вузов Украины только 48 набрали более тысячи абитуриентов на бакалавриат в рамках нынешней вступительной кампании.
  • Большинство вузов с низким количеством поступающих являются частными учебными заведениями.

Более 300 государственных, коммунальных и частных вузов в Украине в течение вступительной кампании этого года набрали менее тысячи поступающих на бакалавриат. Такая статистика является основой для дискуссии.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко во время встречи с журналистами. Об этом информирует 24 Канал.

Что известно о результатах вступительной кампании?

Чиновник рассказал, что из 379 вузов, которые есть в системе высшего образования нашего государства и проводили поступление на бакалавриат, только 48 имели количество рекомендаций более 1000, то есть набрали более тысячи первокурсников.

331 заведение получило менее 1000 абитуриентов, из них 232 вуза – менее 200, а 191 – менее 100 абитуриентов, 
– уточнил заместитель Лисового.

И отметил, что окончательные данные будут после 20 октября.

По форме собственности вузов, то основная часть государственных вузов преодолела порог в тысячу студентов. Подавляющее большинство вузов с невысоким количеством поступающих – частные учебные заведения.

Чиновник считает, что эти цифры являются основой для начала соответствующих обсуждений.

Какие изменения для студентов произошли с 1 сентября?

  • С 1 сентября предусмотрена в украинских вузах базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для студентов.
  • Ее будут преподавать на втором году обучения. БОВП предусматривает теоретический (90 часов) и практический курсы (210 часов).
  • С сентября 2025 года правительство увеличило размер президентских стипендий для учащихся профтехов, студентов колледжей и техникумов, вузов и аспирантов.
  • Победители международных и всеукраинских олимпиад смогут получить ежемесячную стипендию до 25 000 гривен. Однако они должны учиться в вузе Украины очно.