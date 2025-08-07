Продолжается вступительная кампания 2025 года. В этом году впервые состоялось распределение поступающих на места государственного заказа и на контрактные места по единому алгоритму адресного размещения.

Рекомендации предоставили в соответствии с определенными приоритетами абитуриентов и их результатов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

На каких специальностях самые высокие проходные баллы?

В общем рекомендации к зачислению получили 176 376 абитуриентов, из них:

65 493 – на бюджет;

110 883 – на контракт.

61 178 человек получили рекомендации на бюджет на дневную форму обучения, еще 4 315 – на заочную.

В МОН отметили, что 85% тех, кто получил рекомендацию по государственному заказу, получил ее по первому приоритету. 94% бюджетников получили рекомендации в пределах трех своих самых высоких приоритетов.

Впервые адресный алгоритм распространили и на контрактные места.

Пять отраслей с наибольшим конкурсом на бюджет (человек на 1 место) следующие:

Экономика, менеджмент, маркетинг, гостинично-ресторанное дело, публичное управление – 31 на 1 место.

Политология, международные отношения, журналистика, право – 24 на 1 место.

Прикладная лингвистика – 21 на 1 место.

Стоматология – 20,6 на 1 место.

Германские языки (в частности перевод) – 20,4 на 1 место.

Пять специальностей с самыми высокими проходными баллами на бюджет следующие:

Политология, международные отношения, журналистика, право – 182,896.

Прикладная лингвистика – 178,167.

Экономика, менеджмент, публичное управление, маркетинг – 175,892.

Германские языки, первый – английский – 175,667.

Социология – 172,577.

