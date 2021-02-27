Какой балл НМТ нужно набрать, чтобы поступить на бюджет в вуз

Для поступления на бюджетную форму обучения в ВУЗ абитуриенту на НМТ нужно набрать достаточное количество баллов. Так что поступающим стоит знать, какой балл требует каждый ЗВО.

24 Канал со ссылкой на Osvita.ua предлагает таблицу, в которой приведены все заведения высшего образования и представлена информация о среднем балле НМТ, необходим для вступления в это ЗВО в бюджет. Также здесь – информация о конкурсе на одно бюджетное место и количество поступающих, зачисленных в бюджет к этому вузу.

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Какой балл НМТ нужен, чтобы вступить в бюджет в ЗВО

Данные о среднем балле на бюджет представлены на основе среднего балла НМТ абитуриентов, которых зачислили на обучение в вузы в 2024 году.

Средний балл сертификатов национального мультипредметного теста рассчитан среди всех, которые зачислены на обучение на первый курс для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтической или ветеринарной направлений) на основе полного общего среднего образования (11 классов) по дневной и заочной формам обучения.

При составлении таблицы использованы данные вступительной кампании 2024 года, полученные информационной системой "ВВЕДЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.UA" с Единой государственной базы по вопросам образования по договору с ГП "Инфоресурс".