В Украине стартовал новый учебный год. К учебе 1 сентября вернулись не только ученики, но и большинство студентов.

Особенным этот день стал для первокурсников. В этом году в украинские университеты поступили более 178 тысяч человек, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение на фейсбук-странице министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Смотрите также Первый урок в школах Украины в 2025 году посвятили патриотической теме: о чем говорили

Что известно о количестве поступающих в этом году?

Эта цифра – без учета поступающих в военные и другие специализированные учебные заведения.

Глава МОН отметил, что это – важный сигнал доверия к нашей системе даже во время войны.

Видим, что многие выбирают направления, критически нужны для восстановления и развития страны, а именно: медицину, инженерию, строительство. Государство продолжает поддерживать студентов: более 50% из них получат финансовую помощь,

– уточнил чиновник.

И рассказал о положительной динамике в профессиональном и профессиональном предвысшем образовании.

Уже подано более 66 тысяч заявлений на поступление в профтехи и более 248 тысяч – в заведения профессионального предвысшего образования. Вступительная кампания еще продлится до октября,

– сообщил Лисовой.

По его словам, такие цифры свидетельствуют о том, что профессиональные и профессиональные колледжи становятся все более привлекательными для молодежи, потому что дают реальные возможности быстро овладеть профессией, нужную для экономики и восстановления страны.

Смотрите также Новый учебный год стартовал: какие основные изменения произойдут в образовании с 1 сентября

Какие основные изменения ожидают студентов с 1 сентября?