В Україні стартував новий навчальний рік. До навчання 1 вересня повернулися не лише учні, а й більшість студентів.

Особливим цей день став для першокурсників. Цьогоріч до українських університетів вступили понад 178 тисяч осіб, інформує 24 Канал з посиланням на допис на фейсбук-сторінці міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Що відомо про кількість вступників цьогоріч?

Ця цифра – без урахування вступників до військових та інших спеціалізованих закладів освіти.

Очільник МОН наголосив, що це – важливий сигнал довіри до нашої системи навіть у час війни.

Бачимо, що багато хто обирає напрями, критично потрібні для відбудови та розвитку країни, а саме: медицину, інженерію, будівництво. Держава продовжує підтримувати студентів: понад 50% з них отримають фінансову допомогу,

– уточнив посадовець.

І розповів про позитивну динаміку в професійній та фаховій передвищій освіті.

Уже подано понад 66 тисяч заяв на вступ до профтехів та понад 248 тисяч – до закладів фахової передвищої освіти. Вступна кампанія ще триватиме до жовтня,

– повідомив Лісовий.

За його словами, такі цифри свідчать про те, що професійні й фахові коледжі стають все привабливішими для молоді, бо дають реальні можливості швидко опанувати професію, потрібну для економіки та відбудови країни.

Які основні зміни очікують на студентів з 1 вересня?