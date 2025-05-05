В МОН рассказали, уменьшается ли количество поступающих в Украине
- Количество зарегистрированных на национальный мультипредметный тест в 2025 году уменьшилось лишь на 18 человек по сравнению с предыдущим годом.
- Заместитель министра образования и науки Украины отмечает, что украинские университеты остаются популярными среди абитуриентов.
- И убеждает, что украинское высшее образование предоставляет безграничные перспективы, особенно в условиях быстрого развития экономики и общества.
В прошлом году на национальный мультипредметный тест зарегистрировались 312 508 человек. В этом году – 312 490 человек.
То есть на 18 человек меньше. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого в проекте ГИ "Игла" – "Мосты Украины".
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Сколько человек будет сдавать НМТ в 2025 году
Чиновник говорит: такая разница – это вообще не изменение.
Из этих 312 тысяч – 20 тысяч пишут НМТ за рубежом (в прошлом году – 21 тысяч),
– уточнил он.
При этом отметил, что не нужно сдавать НМТ, если ты не поступаешь в заведение высшего образования в Украине.
Поступающие выбирают украинские университеты, включая тех, кто прожил за рубежом, понял, какое там образование и перспективы в нем. Поэтому паника, которая распространяется часто в соцсетях, что люди уезжают и мы теряем лучших... Ну, извините, но статистика не показывает этого,
– заявил заместитель министра.
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Какие перспективы дает украинское высшее образование
На вопрос "Какие перспективы для реализации у молодежи, которая заканчивает украинские университеты?", он ответил: "Какие они себе выберут".
При этом отметил, что перспективы в Украине безграничны.
По собственному опыту скажу, что в стране, где постоянно изменен уклад жизни, быстро развивается и трансформируется экономика, технологическая, социальная сфера, политическая,
– говорит Винницкий.
И отметил, что мы живем в обществе, которое постоянно меняется.