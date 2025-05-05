В МОН рассказали, уменьшается ли количество поступающих в Украине

В прошлом году на национальный мультипредметный тест зарегистрировались 312 508 человек. В этом году – 312 490 человек.

То есть на 18 человек меньше. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого в проекте ГИ "Игла" – "Мосты Украины".

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Сколько человек будет сдавать НМТ в 2025 году

Чиновник говорит: такая разница – это вообще не изменение.

Из этих 312 тысяч – 20 тысяч пишут НМТ за рубежом (в прошлом году – 21 тысяч),

– уточнил он.

При этом отметил, что не нужно сдавать НМТ, если ты не поступаешь в заведение высшего образования в Украине.

Поступающие выбирают украинские университеты, включая тех, кто прожил за рубежом, понял, какое там образование и перспективы в нем. Поэтому паника, которая распространяется часто в соцсетях, что люди уезжают и мы теряем лучших... Ну, извините, но статистика не показывает этого,

– заявил заместитель министра.

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Какие перспективы дает украинское высшее образование

На вопрос "Какие перспективы для реализации у молодежи, которая заканчивает украинские университеты?", он ответил: "Какие они себе выберут".

При этом отметил, что перспективы в Украине безграничны.

По собственному опыту скажу, что в стране, где постоянно изменен уклад жизни, быстро развивается и трансформируется экономика, технологическая, социальная сфера, политическая,

– говорит Винницкий.

И отметил, что мы живем в обществе, которое постоянно меняется.