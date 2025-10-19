Вступительная кампания 2025 года в Украине завершается
- Вступительная кампания 2025 года для бакалавров и медицинских магистров в Украине завершается 20 октября.
- По состоянию на начало октября 70 тысяч абитуриентов поступили на бюджет и почти 129 тысяч – на контракт.
Нынешняя вступительная кампания на бакалавра и медицинского магистра в Украине окончательно завершается. У абитуриентов есть еще время до 20 октября.
Они могут воспользоваться еще возможностью поступления на контракт в те вузы, которые проводят дополнительный набор абитуриентов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
До когда длится вступительная кампания 2025 года?
После 20 октября работа электронных кабинетов абитуриентов будет прекращена, а нынешняя вступительная кампания в вузы окончательно завершена.
По состоянию на начало октября студентами вузов стали 70 тысяч абитуриентов, поступивших на бюджет, и почти 129 тысяч первокурсников-контрактников.
Сколько первокурсников набрали вузы?
- В МОН рассказали, что из 379 ЗВО, которые есть в системе высшего образования нашего государства и проводили поступление на бакалавриат, только 48 имели количество рекомендаций более 1000, то есть набрали более тысячи первокурсников.
- 331 заведение получило менее 1000 абитуриентов, из них 232 вуза – менее 200, а 191 – менее 100 абитуриентов.
- Окончательные данные будут после 20 октября.
- По форме собственности вузов, то основная часть государственных вузов преодолела порог в тысячу студентов. Подавляющее большинство вузов с невысоким количеством поступающих – частные учебные заведения.