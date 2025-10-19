Вступна кампанія 2025 року в Україні завершується
- Вступна кампанія 2025 року для бакалаврів та медичних магістрів в Україні завершується 20 жовтня.
- Станом на початок жовтня 70 тисяч абітурієнтів вступили на бюджет і майже 129 тисяч – на контракт.
Цьогорічна вступна кампанія на бакалавра та медичного магістра в Україні остаточно завершується. Абітурієнти мають ще час до 20 жовтня.
Вони можуть скористатись ще можливістю вступу на контракт у ті виші, які проводять додатковий набір абітурієнтів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
Дивіться також Які спеціальності та виші найчастіше обирали аспіранти-бюджетники у 2025 році
Доки триває вступна кампанія 2025?
Після 20 жовтня робота електронних кабінетів вступників буде припинена, а цьогорічна вступна кампанія до вишів остаточно завершена.
Станом на початок жовтня студентами вишів стали 70 тисяч абітурієнтів, які вступили на бюджет, та майже 129 тисяч першокурсників-контрактників.
Дивіться також В Україні значно зменшилась кількість вступників на магістратуру на контракт
Скільки першокурсників набрали виші?
- У МОН розповіли, що з 379 ЗВО, які є в системі вищої освіти нашої держави і проводили вступ на бакалаврат, лише 48 мали кількість рекомендацій понад 1000, тобто набрали понад тисячу першокурсників.
- 331 заклад отримав менше ніж 1000 вступників, з них 232 виші – менше ніж 200, а 191 – менше ніж 100 вступників.
- Остаточні дані будуть після 20 жовтня.
- Щодо форми власності вишів, то основна частина державних вишів подолала поріг у тисячу студентів. Переважна більшість вишів з невисокою кількістю вступників – приватні заклади освіти.