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Учеба Образование в Украине Эти украинские вузы получили больше заявлений от поступающих: кто лидирует
28 июля, 16:13
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Эти украинские вузы получили больше заявлений от поступающих: кто лидирует

Мария Волошин

В этом году поступающие в вузы Украины уже подали 805 822 заявления на поступление. Однако прием заявлений еще продолжается.

Полную картину поступления можно будет оценить после завершения подачи заявлений, предоставления рекомендаций и подтверждения поступающими избранного места обучения. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

В какие вузы подали больше заявлений поступающие

Однако эта промежуточная статистика позволяет увидеть предыдущие тенденции. К слову, в этом году поступающий может подать до 10 заявлений, из них не более пяти – для участия в конкурсе на бюджет.

Так, больше всего заявлений по состоянию на 27 июля получили следующие вузы:

  • Национальный университет "Львовская политехника" – 36 675;

  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 30 206

  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 24 826

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 22271;

  • Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника – 17887;

  • Государственный торгово-экономический университет – 17654;

  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 17002;

  • Национальный университет "Одесская юридическая академия" – 15 328;

  • Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 14805;

  • Луцкий национальный технический университет – 12776.

Какие города чаще всего выбирают поступающие

Больше всего заявлений от поступающих получили заведения таких городов:

  • Киева – 189 408;

  • Львовской области – 103 627;

  • Одесской области – 68 675;

  • Харьковской области – 54 634;

  • Винницкой области – 36 089;

  • Днепропетровской области – 35 439;

  • Ивано-Франковской области – 34514.

Есть ли спрос в прифронтовых регионах

Спрос на получение высшего образования есть и в прифронтовых регионах. Всего подали 219 411 (29%) заявлений в учебные заведения областей, которые имеют в 2026 году повышенные региональные коэффициенты. В частности таких как:

  • Одесская – 68 675;

  • Харьковская – 54 634;

  • Днепропетровская – 35 439;

  • Полтавская – 24 860;

  • Запорожская – 13 392;

  • Николаевская – 8188;

  • Сумская – 7756;

  • Черниговская – 6467.

В то же время в МОН напоминают, что это количество заявлений не следует воспринимать как окончательное количество будущих студентов региона: один поступающий может подать заявления в несколько заведений и областей.

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