Эти украинские вузы получили больше заявлений от поступающих: кто лидирует
В этом году поступающие в вузы Украины уже подали 805 822 заявления на поступление. Однако прием заявлений еще продолжается.
Полную картину поступления можно будет оценить после завершения подачи заявлений, предоставления рекомендаций и подтверждения поступающими избранного места обучения. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
В какие вузы подали больше заявлений поступающие
Однако эта промежуточная статистика позволяет увидеть предыдущие тенденции. К слову, в этом году поступающий может подать до 10 заявлений, из них не более пяти – для участия в конкурсе на бюджет.
Так, больше всего заявлений по состоянию на 27 июля получили следующие вузы:
Национальный университет "Львовская политехника" – 36 675;
Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 30 206
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 24 826
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 22271;
Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника – 17887;
Государственный торгово-экономический университет – 17654;
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 17002;
Национальный университет "Одесская юридическая академия" – 15 328;
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 14805;
Луцкий национальный технический университет – 12776.
Какие города чаще всего выбирают поступающие
Больше всего заявлений от поступающих получили заведения таких городов:
Киева – 189 408;
Львовской области – 103 627;
Одесской области – 68 675;
Харьковской области – 54 634;
Винницкой области – 36 089;
Днепропетровской области – 35 439;
Ивано-Франковской области – 34514.
Есть ли спрос в прифронтовых регионах
Спрос на получение высшего образования есть и в прифронтовых регионах. Всего подали 219 411 (29%) заявлений в учебные заведения областей, которые имеют в 2026 году повышенные региональные коэффициенты. В частности таких как:
Одесская – 68 675;
Харьковская – 54 634;
Днепропетровская – 35 439;
Полтавская – 24 860;
Запорожская – 13 392;
Николаевская – 8188;
Сумская – 7756;
Черниговская – 6467.
В то же время в МОН напоминают, что это количество заявлений не следует воспринимать как окончательное количество будущих студентов региона: один поступающий может подать заявления в несколько заведений и областей.
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