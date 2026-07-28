Полную картину поступления можно будет оценить после завершения подачи заявлений, предоставления рекомендаций и подтверждения поступающими избранного места обучения. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.

В какие вузы подали больше заявлений поступающие

Однако эта промежуточная статистика позволяет увидеть предыдущие тенденции. К слову, в этом году поступающий может подать до 10 заявлений, из них не более пяти – для участия в конкурсе на бюджет.

Так, больше всего заявлений по состоянию на 27 июля получили следующие вузы:

Национальный университет "Львовская политехника" – 36 675;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 30 206

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 24 826

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 22271;

Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника – 17887;

Государственный торгово-экономический университет – 17654;

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 17002;

Национальный университет "Одесская юридическая академия" – 15 328;

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 14805;

Луцкий национальный технический университет – 12776.

Какие города чаще всего выбирают поступающие

Больше всего заявлений от поступающих получили заведения таких городов:

Киева – 189 408;

Львовской области – 103 627;

Одесской области – 68 675;

Харьковской области – 54 634;

Винницкой области – 36 089;

Днепропетровской области – 35 439;

Ивано-Франковской области – 34514.

Есть ли спрос в прифронтовых регионах

Спрос на получение высшего образования есть и в прифронтовых регионах. Всего подали 219 411 (29%) заявлений в учебные заведения областей, которые имеют в 2026 году повышенные региональные коэффициенты. В частности таких как:

Одесская – 68 675;

Харьковская – 54 634;

Днепропетровская – 35 439;

Полтавская – 24 860;

Запорожская – 13 392;

Николаевская – 8188;

Сумская – 7756;

Черниговская – 6467.

В то же время в МОН напоминают, что это количество заявлений не следует воспринимать как окончательное количество будущих студентов региона: один поступающий может подать заявления в несколько заведений и областей.