Повну картину вступу можна буде оцінити після завершення подання заяв, надання рекомендацій та підтвердження вступниками обраного місця навчання. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
У які виші подали найбільше заяв вступники
Однак ця проміжна статистика дає змогу побачити попередні тенденції. До слова, цьогоріч вступник може подати до 10 заяв, з них не більше ніж п'ять – для участі в конкурсі на бюджет.
Так, найбільше заяв станом на 27 липня отримали такі виші:
Національний університет "Львівська політехніка" – 36 675;
Львівський національний університет імені Івана Франка – 30 206
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 24 826
Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 22 271;
Карпатський національний університет імені Василя Стефаника – 17 887;
Державний торговельно-економічний університет – 17 654;
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 17 002;
Національний університет "Одеська юридична академія" – 15 328;
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 14 805;
Луцький національний технічний університет – 12 776.
Які міста найчастіше обирають вступники
Найбільше заяв від вступників отримали заклади таких міст:Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Києва – 189 408;
Львівської області – 103 627;
Одеської області – 68 675;
Харківської області – 54 634;
Вінницької області – 36 089;
Дніпропетровської області – 35 439;
Івано-Франківської області – 34 514.
Чи є попит у прифронтових регіонах
Попит на здобуття вищої освіти є і у прифронтових регіонах. Усього подали цьогоріч 219 411 (29%) заяв у заклади освіти областей, які мають у 2026 році підвищені регіональні коефіцієнти. Зокрема таких як:
Одеська – 68 675;
Харківська – 54 634;
Дніпропетровська – 35 439;
Полтавська – 24 860;
Запорізька – 13 392;
Миколаївська – 8 188;
Сумська – 7 756;
Чернігівська – 6 467.
Водночас у МОН нагадують, що цю кількість заяв не варто сприймати як остаточну кількість майбутніх студентів регіону: один вступник може подати заяви до кількох закладів та областей.
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