Повну картину вступу можна буде оцінити після завершення подання заяв, надання рекомендацій та підтвердження вступниками обраного місця навчання. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

У які виші подали найбільше заяв вступники

Однак ця проміжна статистика дає змогу побачити попередні тенденції. До слова, цьогоріч вступник може подати до 10 заяв, з них не більше ніж п'ять – для участі в конкурсі на бюджет.

Так, найбільше заяв станом на 27 липня отримали такі виші:

  • Національний університет "Львівська політехніка" – 36 675;

  • Львівський національний університет імені Івана Франка – 30 206

  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 24 826

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 22 271;

  • Карпатський національний університет імені Василя Стефаника – 17 887;

  • Державний торговельно-економічний університет – 17 654;

  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 17 002;

  • Національний університет "Одеська юридична академія" – 15 328;

  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 14 805;

  • Луцький національний технічний університет – 12 776.

Які міста найчастіше обирають вступники

Найбільше заяв від вступників отримали заклади таких міст:

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  • Києва – 189 408;

  • Львівської області – 103 627;

  • Одеської області – 68 675;

  • Харківської області – 54 634;

  • Вінницької області – 36 089;

  • Дніпропетровської області – 35 439;

  • Івано-Франківської області – 34 514.

Чи є попит у прифронтових регіонах

Попит на здобуття вищої освіти є і у прифронтових регіонах. Усього подали цьогоріч 219 411 (29%) заяв у заклади освіти областей, які мають у 2026 році підвищені регіональні коефіцієнти. Зокрема таких як:

  • Одеська – 68 675;

  • Харківська – 54 634;

  • Дніпропетровська – 35 439;

  • Полтавська – 24 860;

  • Запорізька – 13 392;

  • Миколаївська – 8 188;

  • Сумська – 7 756;

  • Чернігівська – 6 467.

Водночас у МОН нагадують, що цю кількість заяв не варто сприймати як остаточну кількість майбутніх студентів регіону: один вступник може подати заяви до кількох закладів та областей.

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