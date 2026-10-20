Установлен рекорд: сколько человек в этом году поступили в украинские вузы

Приемная кампания 2026 года в Украине завершилась. Абитуриенты подали более 1,3 миллиона заявлений на все уровни высшего образования.

И это рекорд с начала полномасштабной войны. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в фейсбуке.

Сколько заявлений подали абитуриенты в этом году

Чиновник отмечает: несмотря на войну, украинские университеты остаются востребованными.

В этом году почти 227 тысяч студентов зачислили на бакалавриат – и это на 16,3% больше, чем в прошлом году. Вырос набор как на бюджет, так и на контракт.

При этом 97 тысяч человек были зачислены в магистратуру после бакалавриата – примерно на уровне прошлого года.

Более 10 тысяч абитуриентов поступили на программы медицинской, фармацевтической и ветеринарной магистратуры – рост почти на 12%.

Также зафиксировано 6 410 зачисленных на подготовку докторов философии и докторов искусств – на 11,2% больше.

Направляем государственное финансирование на подготовку специалистов, необходимых стране для развития и восстановления. Почти 40 тысяч зачислений на бюджетные места приходятся на специальности, получающие особую поддержку государства. На 40 таких гражданских специальностей подали более 232 тысяч заявлений – на 33,4% больше, чем в прошлом году,

– сообщил Трофименко.

По его словам, среди лидеров бюджетного поступления – среднее образование, медицина, строительство и гражданская инженерия, компьютерные науки и электротехника.

Какова ситуация в прифронтовых регионах

Заместитель главы МОН при этом отметил работу университетов прифронтовых регионов.

Харьковская область занимает третье место в Украине по набору на бакалавриат и медицинскую магистратуру – более 20 тысяч зачислений. В первую пятерку входят также Одесская и Днепропетровская области,

– уточнил он.

И добавил, что по квоте-2 на бюджет зачислили 6 107 человек на бакалавриат и медицинскую магистратуру. Благодаря переводу на бюджет поддержку также получили 3 764 абитуриента из категории участников боевых действий и лиц с аналогичным статусом, а также 2 959 – из категории детей участников боевых действий и других определенных категорий.