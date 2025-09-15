Укр Рус
15 сентября, 13:18
Количество приоритетностей для заявлений на поступление планируют уменьшить

Мария Волошин
Основні тези
  • Министерство образования и науки Украины планирует уменьшить количество приоритетностей для заявлений на поступление с 15 до 12.
  • Приоритеты в заявках на поступление используют для алгоритма адресного размещения, где каждая заявка имеет уникальный приоритетный номер от 1 до 15.

Министерство образования и науки Украины намерено уменьшить количество приоритетов для заявлений на поступление на бакалавра и медицинского магистра. В этом году абитуриенты имели возможность подавать всего 15 заявлений на поступление.

При этом каждой могли предоставить приоритетность от 1 до 15. Об изменениях рассказал генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров во время круглого стола "Итоги вступительной кампании 2025 года: вызовы, достижения и перспективы", отмечает 24 Канал.

Сколько приоритетов можно будет предоставить заявлениям?

Чиновник отметил, что, несмотря на упреки в обществе о том, что большое количество приоритетностей запутывает абитуриентов, нынешняя система с предоставлением приоритетов заявлениям не только на бюджет, но и на контракт вполне оправдала себя.

Мы выходим на уровень 99% по рекомендациям по 5, 6, 7, максимум 8 приоритетности, 
– рассказал Шаров.

И добавил, что в следующем году МОН готовит предложения по уменьшению количества приоритетностей до 12.

В ведомстве также планируют в дальнейшем изучать вопрос о том, сколько нужно оставлять приоритетностей на перспективу.

В чем роль приоритетностей?

  • В этом году при подаче заявлений на поступление в вузы всем 15 заявлениям поступающие на бакалавриат должны были присвоить приоритеты от 1 до 15.
  • При этом заявлениям как на бюджет / контракт, так и только на контракт.
  • 1 – самый высокий приоритет, то есть самое желанное для поступления заявление.
  • Каждый следующий приоритет имеет меньшее значение, однако система будет рассматривать их поочередно, если абитуриент не пройдет по предыдущим.
  • Все заявления с приоритетами участвовали в алгоритме адресного размещения.
  • По его результатам по заявлению на бюджет / контракт абитуриент мог получить рекомендацию только на бюджетное место, по заявлению на контракт – только на контрактное место.
  • После завершения этапа подтверждения предоставленных по алгоритму адресного размещения рекомендаций можно было получить рекомендацию на вакантное контрактное место как по заявлению на бюджет / контракт, так и по заявлению на контракт.