Кількість пріоритетностей для заяв на вступ планують зменшити
- Міністерство освіти і науки України планує зменшити кількість пріоритетностей для заяв на вступ з 15 до 12.
- Пріоритети в заявках на вступ використовують для алгоритму адресного розміщення, де кожна заявка має унікальний пріоритетний номер від 1 до 15.
Міністерство освіти і науки України має намір зменшити кількість пріоритетностей для заяв на вступ на бакалавра та медичного магістра. Цьогоріч абітурієнти мали можливість подавати загалом 15 заяв на вступ.
При цьому кожній могли надати пріоритетність від 1 до 15. Про зміни розповів генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров під час круглого столу "Підсумки вступної кампанії 2025 року: виклики, досягнення та перспективи", зазначає 24 Канал.
Скільки пріоритетностей можна буде надати заявам?
Посадовець зазначив, що, попри закиди в суспільстві про те, що велика кількість пріоритетностей заплутує вступників, цьогорічна система з наданням пріоритетів заявам не лише на бюджет, а й на контракт цілком виправдала себе.
Ми виходимо на рівень 99% за рекомендаціями за 5, 6, 7, максимум 8 пріоритетністю,
– розповів Шаров.
І додав, що наступного року МОН готує пропозиції щодо зменшення кількості пріоритетностей до 12.
У відомстві також планують надалі вивчати питання щодо того, скільки потрібно залишати пріоритетностей на перспективу.
У чому роль пріоритетностей?
- Цьогоріч під час подання заяв на вступ до вишів всім 15 заявам вступники на бакалаврат мали присвоїти пріоритети від 1 до 15.
- При цьому заявам як на бюджет / контракт, так і лише на контракт.
- 1 – найвищий пріоритет, тобто найбажаніша для вступу заява.
- Кожен наступний пріоритет має менше значення, однак система розглядатиме їх почергово, якщо вступник не пройде за попередніми.
- Усі заяви з пріоритетами брали участь в алгоритмі адресного розміщення.
- За його результатами за заявою на бюджет / контракт вступник міг отримати рекомендацію лише на бюджетне місце, за заявою на контракт – лише на контрактне місце.
- Після завершення етапу підтвердження наданих за алгоритмом адресного розміщення рекомендацій можна було отримати рекомендацію на вакантне контрактне місце як за заявою на бюджет / контракт, так і за заявою на контракт.