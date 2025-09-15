Міністерство освіти і науки України має намір зменшити кількість пріоритетностей для заяв на вступ на бакалавра та медичного магістра. Цьогоріч абітурієнти мали можливість подавати загалом 15 заяв на вступ.

При цьому кожній могли надати пріоритетність від 1 до 15. Про зміни розповів генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров під час круглого столу "Підсумки вступної кампанії 2025 року: виклики, досягнення та перспективи", зазначає 24 Канал.

Скільки пріоритетностей можна буде надати заявам?

Посадовець зазначив, що, попри закиди в суспільстві про те, що велика кількість пріоритетностей заплутує вступників, цьогорічна система з наданням пріоритетів заявам не лише на бюджет, а й на контракт цілком виправдала себе.

Ми виходимо на рівень 99% за рекомендаціями за 5, 6, 7, максимум 8 пріоритетністю,

– розповів Шаров.

І додав, що наступного року МОН готує пропозиції щодо зменшення кількості пріоритетностей до 12.

У відомстві також планують надалі вивчати питання щодо того, скільки потрібно залишати пріоритетностей на перспективу.

У чому роль пріоритетностей?