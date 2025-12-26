МОН опубликовало проект Порядка приема на обучение в вузы
- МОН Украины представило проект Порядка приема на обучение в вузы в 2026 году.
- В документе определили основания для поступления и сроки всех этапов.
МОН Украины предложило к обсуждению проект Порядка приема на обучение в вузы в 2026 году. Здесь прописали правила проведения вступительной кампании в вузы будущих бакалавров, магистров и аспирантов.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Документ поможет будущим абитуриентам ознакомиться с путем к избранию конкретной специальности в определенном вузе.
Что содержит документ?
Проект определяет основания для поступления для всех категорий абитуриентов, сроки проведения всех этапов от подачи заявлений до зачисления, механизмы поступления на бюджет и на контракт.
Замечания и предложения к проекту Порядка принимают в форме сравнительной таблицы в формате docx до 16 января 2026 года на электронный адрес: andrii.okhrimovskyi@mon.gov.ua.
Результаты обсуждения разместят на официальном веб-сайте МОН не позднее чем через две недели после принятия решений по результатам обсуждения.
Подробно ознакомиться с проектом можно здесь.
Какие правила вступительной кампании согласовали?
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2026 года". Документ в начале декабря приняла Рада.
- НМО в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будут также дополнительные сессии тестирования, сообщал глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.
- Составление ГИА не предусмотрели.
- Перечень предметов НМТ остается неизменным. Поступающие будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.
- Все результаты НМТ, начиная с 2023 года, остаются в силе. Их можно использовать при поступлении в 2026 году.