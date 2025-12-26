МОН опубликовало проект Порядка приема на обучение в вузы

МОН Украины предложило к обсуждению проект Порядка приема на обучение в вузы в 2026 году. Здесь прописали правила проведения вступительной кампании в вузы будущих бакалавров, магистров и аспирантов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Документ поможет будущим абитуриентам ознакомиться с путем к избранию конкретной специальности в определенном вузе.

Что содержит документ?

Проект определяет основания для поступления для всех категорий абитуриентов, сроки проведения всех этапов от подачи заявлений до зачисления, механизмы поступления на бюджет и на контракт.

Замечания и предложения к проекту Порядка принимают в форме сравнительной таблицы в формате docx до 16 января 2026 года на электронный адрес: andrii.okhrimovskyi@mon.gov.ua.

Результаты обсуждения разместят на официальном веб-сайте МОН не позднее чем через две недели после принятия решений по результатам обсуждения.

Подробно ознакомиться с проектом можно здесь.

Какие правила вступительной кампании согласовали?