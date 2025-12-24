Перечень экзаменов при поступлении в вузы могут расширить: заменят ли НМТ

В 2026 году Министерство образования и науки Украины намерено расширять перечень национальных экзаменов за рубежом для поступления в украинские вузы. Они могут быть альтернативой НМТ.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует 24 Канал.

Какие экзамены могут ввести для поступления?

Чиновник говорит: задача – сохранить людей в системе образования, создать максимально комфортные условия перехода от школы к университету.

В этом году мы тестировали польскую матуру (egzamin maturalny) и давали возможность поступить по ее результатам вместо НМТ. Но таких случаев было немного, ведь именно решение приняли в сентябре во время дополнительного вступительного,

– отметил заместитель министра.

И добавил, что это не замена мультипредметного теста, ведь НМТ показал свою действенность и эффективность за рубежом.

В следующем году мы планируем как дополнительную опцию расширять перечень национальных экзаменов, которые могут быть альтернативой НМТ. Но это не массовые случаи. Если к нам будут обращаться абитуриенты с результатами экзамена за рубежом той или иной страны, мы будем эти результаты признавать. Мы заинтересованы, чтобы молодежь оставалась в нашей системе образования,

– рассказал Трофименко.

И добавил: если студент хочет сдавать НМТ "загранично", сможет сдать, если имеет зарубежный результат. Украина примет такой экзамен вместо НМТ. Это предусмотрели, чтобы поступающий не имел дополнительных препятствий.

Это в основном очень сильные студенты. Потому что сдать ту же матуру, или аналог в других странах, – это не так легко на самом деле. Надо как минимум знать язык. И вообще там гораздо более высокий уровень требований,

– отметил чиновник.

Как будут поощрять молодежь поступать именно в украинские вузы?

Чиновник также рассказал о создании условий для того, чтобы наша молодежь поступала в украинские вузы. В частности, МОН сотрудничает с университетами по дуальным программам для того, чтобы молодежь могла учиться и зарабатывать уже со второго курса.

Компании заинтересованы, университеты заинтересованы, обновляется лабораторная база – это просто супер инициатива. Сфера IT – это вообще наше спасение. И по такому принципу может быть энергетика или инженерные специальности. На сегодня это наш приоритет,

– резюмировал он.

Можно ли поступить в украинский вуз по результатам польской матуры?

В начале этого учебного года Министерство образования и науки Украины ввело дополнительное поступление в вузы для тех украинцев, которые закончили школу или колледж в Польше и имеют результаты экзамена "матура" (egzamin maturalny).

Подать заявление можно было через учебные заведения – даже дистанционно.

Зачисление происходило не позднее чем 20 октября. Дополнительное поступление осуществлялось исключительно на контракт, но с возможностью получения образовательного гранта.