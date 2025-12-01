Раньше был недобор, а сейчас – ажиотаж: куда активно поступают мужчины 25+

В 2023 – 2024 годах государство законодательно перекрыло основные лазейки для поступления уклонистов в вузы. Зато такие студенты, которым более 25 лет, переориентировались на колледжи.

Есть колледжи, где почти все новые студенты – военнообязанные в возрасте более 25 лет. Об этом глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак рассказал ZN.UA, отмечает 24 Канал.

Смотрите также Уголовные дела и 50 тысяч отчисленных: как продолжаются проверки в вузах и колледжах

Как колледжи стали популярными среди поступающих старше 25 лет?

Гурак отметил, что отдельные колледжи ранее недобирали студентов, а сейчас в них – ажиотаж. При этом преимущественно среди поступающих в возрасте 25+.

Например, есть колледж, где из 700 студентов 600 – старше 25 лет, и все зачислены в 2023 – 2024 годах. То есть фактически безжизненное заведение вдруг стало востребованным,

– заявил Гурак.

И добавил, что студенты в возрасте 25+ идут и в вузы, но там масштабы меньше.

Интересно! В Минобороны разъяснили правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей.

Впрочем, есть университеты, где более половины студентов составляют лица в возрасте 25+. Ведь решение Верховной Рады перекрыло лишь один из входов для тех, кто избегает призыва, но не все. К тому же львиная доля таких студентов поступила еще в 2022 году, когда не было принято ограничений, и учится и сейчас,

– говорит глава ДСЯО.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

По данным ГСКО, больше всего студентов в возрасте 25+ учатся на контракте. Такие абитуриенты чаще идут на самые дешевые специальности – туда, где можно поступать без НМТ и где легко учиться. В Службе отметили, что эти студенты получают образование для отсрочки от мобилизации.

Смотрите также Масштабные схемы: в ГСКО назвали основные способы избежания мобилизации благодаря образованию

Когда студент может потерять право на отсрочку?