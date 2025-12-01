Раніше був недобір, а зараз – ажіотаж: куди активно вступають чоловіки 25+

У 2023 – 2024 роках держава законодавчо перекрила основні лазівки для вступу ухилянтів до вишів. Натомість такі студенти, яким понад 25 років, переорієнтувалися на коледжі.

Є коледжі, де майже всі нові студенти – військовозобов'язані віком понад 25 років. Про це очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак розповів ZN.UA, зазначає 24 Канал.

Як коледжі стали популярними серед вступників віком понад 25 років?

Гурак зазначив, що окремі коледжі раніше недобирали студентів, а зараз у них – ажіотаж. При цьому переважно серед вступників віком 25+.

Наприклад, є коледж, де із 700 студентів 600 – старші за 25 років, і всі зараховані у 2023 – 2024 роках. Тобто фактично неживий заклад раптом став затребуваним,

– заявив Гурак.

І додав, що студенти віком 25+ ідуть і до вишів, але там масштаби менші.

Утім, є університети, де більш як половину студентів становлять особи віком 25+. Адже рішення Верховної Ради перекрило лише один із входів для тих, хто уникає призову, але не всі. До того ж левова частка таких студентів вступила ще 2022 року, коли не було ухвалено обмежень, і навчається й зараз,

– каже очільник ДСЯО.

За даними ДСЯО, найбільше студентів віком 25+ навчаються на контракті. Такі вступники частіше йдуть на найдешевші спеціальності – туди, де можна вступати без НМТ і де легко навчатися. У Службі зауважили, що ці студенти здобувають освіту задля відстрочки від мобілізації.

Коли студент може втратити право на відстрочку?