Это ваше будущее: кафедра финансов, банковского дела и страхования ДБТУ приглашает на учебу

В Украине продолжается вступительная кампания 2023. На обучение поступающих приглашает и кафедра финансов, банковского дела и страхования Государственного биотехнологического университета.

Абитуриентам предлагают разнообразные образовательные программы, содержащие необходимые в современном мире навыки. Доступна ли бюджетная форма обучения и какие программы можно выбрать, читайте дальше.

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Что предлагает кафедра финансов, банковского дела и страхования

Так, кафедра финансов, банковского дела и страхования ГБТУ предлагает поступающим обучение на бюджете и контракте. В частности, на бакалавриате и в магистратуре на дневной и заочной форме. Также есть возможности дистанционного образования, стажировка в лучших компаниях, международные программы практики.

Вы можете выбрать для поступления следующие образовательные программы;

финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок;

ИТ-финансы, трейдинг и рынок криптовалют.

Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок

Программа направлена на подготовку высокопрофессиональных специалистов по управлению финансами. После окончания учебы вы можете стать:

руководителями финансовых, бухгалтерских, экономических подразделений;

менеджерами в финансовой деятельности, в сфере денежного посредничества, в сфере финансового лизинга, в сфере предоставления кредитов, в сфере страхования жизни и сбережений, в сфере пенсионного страхования, трейдерами на рынке криптовалют, финансовых рынках;

экономистами по финансовой работе, экономистами-аналитиками, аудиторами;

аналитиками по финансово-экономической безопасности и т.д.

ИТ-финансы, трейдинг и рынок криптовалют

Эта программа ориентирована на получение студентами знаний и навыков в сфере управления финансовыми потоками. Программа обеспечивает подготовку специалистов, способных самостоятельно принимать эффективные решения по управлению финансами. В частности, специалистов, которые разбираются в функционировании рынка криптовалют, международного финансового рынка, особенностях работы профессиональных трейдеров.

Если у вас есть вопросы, можете обращаться в ЗВО по телефону: +38 (050) 570 98 27.

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Вступительная кампания – 2023: кратко