Это ваше будущее: кафедра финансов, банковского дела и страхования ДБТУ приглашает на учебу
Источник:ФБСС ГБТУ
В Украине продолжается вступительная кампания 2023. На обучение поступающих приглашает и кафедра финансов, банковского дела и страхования Государственного биотехнологического университета.
Абитуриентам предлагают разнообразные образовательные программы, содержащие необходимые в современном мире навыки. Доступна ли бюджетная форма обучения и какие программы можно выбрать, читайте дальше.
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Что предлагает кафедра финансов, банковского дела и страхования
Так, кафедра финансов, банковского дела и страхования ГБТУ предлагает поступающим обучение на бюджете и контракте. В частности, на бакалавриате и в магистратуре на дневной и заочной форме. Также есть возможности дистанционного образования, стажировка в лучших компаниях, международные программы практики.
Вы можете выбрать для поступления следующие образовательные программы;
- финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок;
- ИТ-финансы, трейдинг и рынок криптовалют.
Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок
Программа направлена на подготовку высокопрофессиональных специалистов по управлению финансами. После окончания учебы вы можете стать:
- руководителями финансовых, бухгалтерских, экономических подразделений;
- менеджерами в финансовой деятельности, в сфере денежного посредничества, в сфере финансового лизинга, в сфере предоставления кредитов, в сфере страхования жизни и сбережений, в сфере пенсионного страхования, трейдерами на рынке криптовалют, финансовых рынках;
- экономистами по финансовой работе, экономистами-аналитиками, аудиторами;
- аналитиками по финансово-экономической безопасности и т.д.
ИТ-финансы, трейдинг и рынок криптовалют
Эта программа ориентирована на получение студентами знаний и навыков в сфере управления финансовыми потоками. Программа обеспечивает подготовку специалистов, способных самостоятельно принимать эффективные решения по управлению финансами. В частности, специалистов, которые разбираются в функционировании рынка криптовалют, международного финансового рынка, особенностях работы профессиональных трейдеров.
Если у вас есть вопросы, можете обращаться в ЗВО по телефону: +38 (050) 570 98 27.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.