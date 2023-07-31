Абітурієнтам пропонують різноманітні освітні програми, які містять необхідні у сучасному світі навички. Чи доступна бюджетна форма навчання та які програми можна обрати, читайте далі.

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Що пропонує кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Так, кафедра фінансів, банківської справи та страхування ДБТУ пропонує вступникам навчання на бюджеті та контракті. Зокрема, на бакалавраті та у магістратурі на денній та заочній формі. Також є можливості дистанційної освіти, стажування в кращих компаніях, міжнародні програми практики.

Ви можете обрати для вступу такі освітні програми;

фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;

ІТ-фінанси, трейдинг та ринок криптовалют.

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Програма спрямована на підготовку високопрофесійних фахівців з управління фінансами. Після закінчення навчання ви можете стати:

керівниками фінансових, бухгалтерських, економічних підрозділів;

менеджерами у фінансовій діяльності, у сфері грошового посередництва, у сфері фінансового лізингу, у сфері надання кредитів, у сфері страхування життя та заощаджень, у сфері пенсійного страхування, трейдерами на ринку криптовалют, фінансових ринках;

економістами з фінансової роботи, економістами-аналітиками, аудиторами;

аналітиками з питань фінансово-економічної безпеки тощо.

ІТ-фінанси, трейдинг та ринок криптовалют

Ця освітня програма орієнтована на здобуття студентами знань та навичок у сфері управління фінансовими потоками. Програма забезпечує підготовку фахівців, здатних самостійно ухвалювати ефективні рішення щодо управління фінансами. Зокрема, фахівців, які розуміються на функціонуванні ринку криптовалют, міжнародного фінансового ринку, особливостях роботи професійних трейдерів.

Якщо у вас виникли питання, можете звертатися у ЗВО за телефоном: +38 (050) 570 98 27.

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Вступна кампанія – 2023: коротко