В Украине за время полномасштабной войны уменьшилось количество желающих поступать в украинские вузы. В частности, таких 11-классников становится все меньше.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZN.UA. Предлагаем статистику, которая демонстрирует цифры в течение 2021 – 2024 годов.

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В Украине уменьшается количество поступающих в вузы

В 2021 году в Украине зафиксировали 230,7 тысяч абитуриентов. А уже в 2024 году, на третьем году большой войны, поступающих было 202 тысячи.

В 2023 году бум во вступительной кампании вызвали студенты, которым было более 25 лет, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

В 2024 году такую лазейку в законе перекрыли, и количество поступающих снова изменилось.

По данным МОН, 2023 года на бакалавра поступало 54,3 тысячи абитуриентов старше 25 лет. А вот в прошлом году таких было всего около 4 тысяч.

Также в Украине меньше 11-классников, которые после окончания школы поступают на первый курс в украинские ЗВО. В частности, 2021 года почти 70% выпускников школ приняли участие во вступительной кампании в наши университеты. А уже в 2024 году таких выпускников было чуть больше половины.

Какой процент выпускников школ участвовал во вступительной кампании в год окончания школы, %: таблица

Поступление-2021 Поступление-2022 Поступление-2023 Поступление-2024 69 61 63 54

Заметим, что не все выпускники, которые не поступают в украинские вузы, поедут поступать за границу. Хотя таких может быть немало. Тем более, что многие университеты за рубежом имеют социальные программы поддержки для украинцев и предоставляют стипендию на обучение.

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При этом стоит учесть и то, что наши старшеклассники, которые живут за пределами Украины, имеют еще больше возможностей для поступления. Причина – интеграция в образовательную систему стран пребывания. Ведь благодаря обучению в местной школе они могут поступать в университеты не как иностранцы, а наравне с местными абитуриентами с местными аттестатами об образовании.