В Украине ввели формульное распределение мест в аспирантуру
- Министерство образования и науки Украины впервые распределило 4917 бюджетных мест для аспирантуры на основе критериального подхода.
- Распределение учитывает ряд показателей, включая количество успешных защит диссертаций, количество выпускников магистерских программ, наличие аккредитованных программ и позиции университетов в международных рейтингах.
Министерство образования и науки Украины распределило 4917 бюджетных мест для поступления в аспирантуру между вузами в сфере управления ведомства и частными ЗВО. 83 места остались в резерве.
С этого года размещение государственного заказа на подготовку аспирантов МОН впервые осуществляет на критериальной основе.
Как распределяли места в аспирантуру?
Особенностями критериального подхода является учет ряда показателей успешности деятельности высшего образования в сфере науки и подготовки и аттестации специалистов, в частности:
- количества успешных защит диссертаций на соискание ученой степени доктора философии по соответствующей отрасли знаний (специальности);
- количества выпускников второго (магистерского) уровня высшего образования по специальностям соответствующей области знаний (специальности) по всем источникам финансирования;
- количества докторов наук и докторов философии (кандидатов наук);
- количества аккредитованных образовательно-научных программ подготовки докторов философии по соответствующей области знаний (специальности) с решением "аккредитована с определением образцовая;
- удельного веса штатных научно-педагогических и научных работников вуза, которые имеют не менее пяти научных публикаций в периодических изданиях за десять предыдущих календарных лет;
- объемов поступлений в общий и специальный фонды по результатам выполнения научных и научно-технических работ, научных услуг, по проектам международного сотрудничества и т.д;
- результатов действующей в 2025 году государственной аттестации по научному направлению учреждения высшего образования;
- позиций университетов в самых престижных международных рейтингах (QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities);
- участие в международных проектах по направлениям КА2 и КА3 программы международной технической помощи ЕС "Эразмус +", "Горизонт 2020", "Горизонт Европа", "НАТО", "Евратом".
- отдельный критерий академической добропорядочности, подтверждающий объемы государственного заказа в тех вузах, в которых по защищенным в них диссертациям, отсутствуют подтвержденные решения НАОКВО об обнаружении плагиата.
С распределением мест в разрезе высших учебных заведений, отраслей знаний и отдельных регулируемых специальностей, в соответствии с решением конкурсной комиссии, можно ознакомиться по ссылке – в выписке.
Что известно о вступительной кампании в аспирантуру 2025?
в 2025 году МОН несколько изменило правила поступления на этот уровень высшего образования.
В этом году, как и в прошлом году, вузы будут готовить аспирантов исключительно по государственному заказу.
Также ввели новый вступительный общегосударственный экзамен по методологии научных исследований. Это де-факто проверка того, насколько тот или иной абитуриент готов к тому, чтобы проводить научные исследования.