Міністерство освіти і науки України розподілило 4917 бюджетних місць для вступу в аспірантуру між вишами у сфері управління відомства та приватними ЗВО. 83 місця залишились у резерві.

З цього року розміщення державного замовлення на підготовку аспірантів МОН вперше здійснює на критеріальній основі.

Як розподіляли місця в аспірантуру?

Особливостями критеріального підходу є врахування низки показників успішності діяльності вищої освіти у сфері науки та підготовки і атестації фахівців, зокрема:

кількості успішних захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за відповідною галуззю знань (спеціальністю);

кількості випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями відповідної галузі знань (спеціальності) за усіма джерелами фінансування;

кількості докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук);

кількості акредитованих освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за відповідною галуззю знань (спеціальністю) з рішенням "акредитована з визначенням зразкова;

питомої ваги штатних науково-педагогічних та наукових працівників вишу, які мають не менше ніж п'ять наукових публікацій у періодичних виданнях за десять попередніх календарних років;

обсягів надходжень до загального та спеціального фондів за результатами виконання наукових та науково-технічних робіт, наукових послуг, за проєктами міжнародного співробітництва тощо;

результатів чинної у 2025 році державної атестації за науковим напрямом закладу вищої освіти;

позицій університетів у найпрестижніших міжнародних рейтингах (QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities);

участь у міжнародних проєктах за напрямами КА2 та КА3 програми міжнародної технічної допомоги ЄС "Еразмус +", "Горизонт 2020", "Горизонт Європа", "НАТО", "Євратом".

окремий критерій академічної доброчесності, що підтверджує обсяги державного замовлення у тих вишах, у яких щодо захищених у них дисертацій, відсутні підтверджені рішення НАЗЯВО про виявлення плагіату.

З розподілом місць у розрізі закладів вищої освіти, галузей знань і окремих регульованих спеціальностей, відповідно до рішення конкурсної комісії, можна ознайомитись за посиланням – у витязі.

Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?