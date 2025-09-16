В Україні запровадили формульний розподіл місць в аспірантуру
- Міністерство освіти і науки України вперше розподілило 4917 бюджетних місць для аспірантури на основі критеріального підходу.
- Розподіл враховує низку показників, включаючи кількість успішних захистів дисертацій, кількість випускників магістерських програм, наявність акредитованих програм та позиції університетів у міжнародних рейтингах.
Міністерство освіти і науки України розподілило 4917 бюджетних місць для вступу в аспірантуру між вишами у сфері управління відомства та приватними ЗВО. 83 місця залишились у резерві.
З цього року розміщення державного замовлення на підготовку аспірантів МОН вперше здійснює на критеріальній основі.
Як розподіляли місця в аспірантуру?
Особливостями критеріального підходу є врахування низки показників успішності діяльності вищої освіти у сфері науки та підготовки і атестації фахівців, зокрема:
- кількості успішних захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії за відповідною галуззю знань (спеціальністю);
- кількості випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями відповідної галузі знань (спеціальності) за усіма джерелами фінансування;
- кількості докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук);
- кількості акредитованих освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за відповідною галуззю знань (спеціальністю) з рішенням "акредитована з визначенням зразкова;
- питомої ваги штатних науково-педагогічних та наукових працівників вишу, які мають не менше ніж п'ять наукових публікацій у періодичних виданнях за десять попередніх календарних років;
- обсягів надходжень до загального та спеціального фондів за результатами виконання наукових та науково-технічних робіт, наукових послуг, за проєктами міжнародного співробітництва тощо;
- результатів чинної у 2025 році державної атестації за науковим напрямом закладу вищої освіти;
- позицій університетів у найпрестижніших міжнародних рейтингах (QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities);
- участь у міжнародних проєктах за напрямами КА2 та КА3 програми міжнародної технічної допомоги ЄС "Еразмус +", "Горизонт 2020", "Горизонт Європа", "НАТО", "Євратом".
- окремий критерій академічної доброчесності, що підтверджує обсяги державного замовлення у тих вишах, у яких щодо захищених у них дисертацій, відсутні підтверджені рішення НАЗЯВО про виявлення плагіату.
З розподілом місць у розрізі закладів вищої освіти, галузей знань і окремих регульованих спеціальностей, відповідно до рішення конкурсної комісії, можна ознайомитись за посиланням – у витязі.
Що відомо про вступну кампанію в аспірантуру 2025?
2025 року МОН дещо змінило правила вступу на цей рівень вищої освіти.
Цьогоріч, як і торік, виші готуватимуть аспірантів виключно за державним замовленням.
Також запровадили новий вступний загальнодержавний іспит з методології наукових досліджень. Це де-факто перевірка того, наскільки той чи той вступник готовий до того, щоб проводити наукові дослідження.