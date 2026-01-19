МОН опубликовало проект Порядка приема в колледжи в 2026 году

Министерство образования и науки Украины обнародовало проект Порядка приема на обучение для получения профессионального предвысшего образования в 2026 году. Он находится на общественном обсуждении.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Документ содержит информацию для поступающих и приемных комиссий об особенностях поступления, сроки и этапы проведения вступительной кампании в колледже.

Смотрите также Сколько предметов будет на НМТ в 2026 году

Как будет происходить поступление в колледжи?

Поступить в колледжи могут выпускники 9-х, 11-х классов, а также абитуриенты, которые уже имеют другие уровни образования.

Поступление в колледжи будет происходить на основе результатов собеседования по одному или двум предметам или творческого конкурса – для определенных специальностей, а также рассмотрения мотивационного письма.

Поступающие также могут вместо собеседования использовать результаты НМТ 2023 – 2026 годов.

Поступление будет происходить с помощью электронного кабинета. Его должен создать каждый абитуриент с 25 июня до 20 октября.

В целом поступающие смогут подать до 15 заявлений, из них до 5 – на бюджет.

В этом году сохранят все льготы для поступающих, которые смогут воспользоваться специальными условиями участия в конкурсном отборе на бюджетные места.

Общественное обсуждение документа продлится до 2 февраля. Замечания и предложения можно присылать на электронный адрес: nataliia.samoilenko@mon.gov.ua.

Смотрите также Как будут проходить творческие конкурсы при поступлении в вузы в 2026 году

Обнародовали ли Порядок приема на обучение в вузы?

Недавно МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который содержит еще такие важные предложения для поступающих: