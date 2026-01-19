МОН опубликовало проект Порядка приема в колледжи в 2026 году
- МОН Украины обнародовало проект Порядка приема в колледжи на 2026 год, содержащий детали вступительной кампании.
- Поступление в колледжи будет происходить через собеседования, творческие конкурсы или результаты НМТ, с возможностью подать до 15 заявлений.
Министерство образования и науки Украины обнародовало проект Порядка приема на обучение для получения профессионального предвысшего образования в 2026 году. Он находится на общественном обсуждении.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Документ содержит информацию для поступающих и приемных комиссий об особенностях поступления, сроки и этапы проведения вступительной кампании в колледже.
Смотрите также Сколько предметов будет на НМТ в 2026 году
Как будет происходить поступление в колледжи?
Поступить в колледжи могут выпускники 9-х, 11-х классов, а также абитуриенты, которые уже имеют другие уровни образования.
Поступление в колледжи будет происходить на основе результатов собеседования по одному или двум предметам или творческого конкурса – для определенных специальностей, а также рассмотрения мотивационного письма.
Поступающие также могут вместо собеседования использовать результаты НМТ 2023 – 2026 годов.
Поступление будет происходить с помощью электронного кабинета. Его должен создать каждый абитуриент с 25 июня до 20 октября.
В целом поступающие смогут подать до 15 заявлений, из них до 5 – на бюджет.
В этом году сохранят все льготы для поступающих, которые смогут воспользоваться специальными условиями участия в конкурсном отборе на бюджетные места.
Общественное обсуждение документа продлится до 2 февраля. Замечания и предложения можно присылать на электронный адрес: nataliia.samoilenko@mon.gov.ua.
Смотрите также Как будут проходить творческие конкурсы при поступлении в вузы в 2026 году
Обнародовали ли Порядок приема на обучение в вузы?
Недавно МОН Украины обнародовало Порядок приема на обучение в вузы в 2026 году, который содержит еще такие важные предложения для поступающих:
- увеличение веса творческого конкурса для поступающих на художественные специальности;
- уменьшение общего количества заявлений, которые может подать абитуриент в вузы. В этом году было 15, а во время вступительной кампании 2026 года предлагают 12;
- повышение пороговых баллов НМТ по двум обязательным предметам: украинскому языку и истории Украины;
- вузы должны обеспечить видеозапись вступительных испытаний;
- введение единого порога по сумме результатов двух блоков единого вступительного экзамена для абитуриентов, которые стремятся учиться в аспирантуре;
- абитуриенты, которые за рубежом, смогут поступать в вузы по аналогам НМТ.