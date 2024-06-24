В Украине стартовала основная сессия вступительных экзаменов в магистратуру и аспирантуру

В Украине 24 июня стартовала основная сессия испытаний для поступления на магистратуру и в аспирантуру. Она продлится до 15 июля в рамках двух смен.

Участники ЕВИ / ЕФВВ уже получили приглашение. Поэтому знают дату, время и место сдачи экзаменов.

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Что надо знать о вступительных экзаменах в магистратуру и аспирантуру

Начало проведения вступительного испытания во время первой смены – 10:00, второй – 15:00. Допуск в пункт тестирования начнется за 30 минут и прекратится за 10 минут до начала испытаний. Поэтому УЦОКО рекомендует участникам заранее спланировать маршрут проезда и позаботиться о том, чтобы вовремя добраться до пункта тестирования.

Поступающие, которые будут участвовать в ЕВИ / ЕФВВ за рубежом, должны заметить, что в приглашениях-пропусках время начала тестирования указано по местному времени населенного пункта, где расположен пункт тестирования,

– отмечают в УЦОКО.

Для допуска в пункт тестирования абитуриент / абитуриентка должна предъявить экзаменационный лист и оригинал документа, на основании которого его / ее зарегистрировали для участия во вступительных испытаниях (серию (при наличии) и номер которого указан в экзаменационном листе) / его цифровой аналог в приложении Дия.

УЦОКО рекомендует участникам проверить правильность оформления экзаменационного листа. В случае если на нем нет фото или подписи представителя приемной комиссии, – обратиться в приемную комиссию для устранения недостатков.



Что взять с собой на тестирование / УЦОКО

Если участник / участница опоздает или при входе в пункт тестирования не предъявит экзаменационного листа и документа, удостоверяющего личность, – его / ее не допустят к участию в ЕВЭ / ЕФВВ.

Во время прохождения вступительного испытания участникам следует внимательно слушать речь инструктора.

В случае технических неисправностей компьютера, некорректной работы программы, возникновения любых других нестандартных ситуаций участникам нужно сразу обращаться к инструктору,

– отмечают в УЦОКО.

Во время тестирования участник / участница имеет право с разрешения старшего инструктора выйти из аудитории. Время, которое участник / участница проведет за пределами аудитории, ему / ей не добавят ко времени, отведенного для выполнения сертификационной работы.

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Как действовать в случае воздушной тревоги

В течение времени, отведенного на проведение вступительных испытаний, участникам запрещено иметь при себе устройства считывания, обработки, сохранения, воспроизведения информации, а также рукописные и печатные материалы, не предусмотренные порядком проведения ЕВЭ / ЕФВВ.

В случае получения уведомления о воздушной тревоге во время проведения ЕВИ / ЕФВВ инструктор аудитории остановит работу над тестом для всех участников, при этом ответы сохранятся, а время, оставшееся до завершения тестирования, в сервисе остановится. Участники и персонал пункта тестирования перейдут в укрытие. После завершения тревоги они вернутся в аудитории, и участники продолжат выполнять тестовые задания,

– отмечают в УЦОКО.

Если участник / участница обнаружил / обнаружила факты нарушения процедуры проведения ЕВЭ / ЕФВВ, он / она имеет право подать заявление о нарушении процедуры (по желанию в заявлении следует указать на потребность в прохождении ЕВЭ / ЕФВВ во время дополнительных сессий) до момента выхода из пункта тестирования.

Если по уважительным причинам участник / участница не сможет принять участие в основной сессии ЕВЭ / ЕФВВ, он / она может в течение трех календарных дней со дня проведения вступительного испытания включительно подать заявление об участии в дополнительной сессии в региональный центр оценивания качества образования, на территории обслуживания которого должен был / должна была участвовать в ЕВЭ / ЕФВВ,

– сообщили в Центре.

И отметили, что дополнительная сессия вступительных испытаний в магистратуру будет организована только на территории Украины. Так, для ее проведения пунктов тестирования за рубежом не будут создавать.