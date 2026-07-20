Какие экзамены необходимо сдавать для поступления в магистратуру в 2026 году

В Украине продолжается приемная кампания 2026 года. В этом году для поступления в магистратуру требуются результаты единого вступительного экзамена (ЕВЭ).

Это испытание будет включать тест общей учебной компетентности (ТОУК) и тест по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому – по выбору абитуриента). В Министерстве образования и науки Украины рассказали о поступлении и датах, которые должны знать абитуриенты.

Какие экзамены необходимо сдать для поступления в магистратуру

Обязательным является единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Он включает тест общей учебной компетентности (ТОУК) и тест по иностранному языку.

Дополнительно абитуриенты, поступающие в магистратуру по специальностям, определенным разделом 12 "Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году", будут сдавать единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ).

Кроме того, абитуриенты, поступающие в магистратуру, для которых не предусмотрены ЕФВВ и/или ЕДКИ, сдают профессиональный экзамен на бакалавриате.

Также абитуриенты по всем специальностям сдают в вузе экзамен по специальности и другие виды вступительных экзаменов, если это предусмотрено правилами приема вуза.

Обратите внимание! Абитуриенты также могут использовать результаты ЕВЭ (2026, 2025, 2024 годов). Абитуриенты магистратуры могут в 2026 году использовать результаты ЕФВВ за 2026 или 2025 год.

Каков график вступительных экзаменов в магистратуру

Поступление на второй (магистерский) уровень высшего образования будет проходить в следующие сроки:

Основная сессия Дополнительная сессия* Регистрация 23 апреля – 14 мая (рассмотрение документов продолжается до 19 мая) Второй период 26–28 мая (рассмотрение документов продолжается до 1 июня) Тестирование 26 июня – 14 июля 3–21 августа Результаты до 23 июля до 21 августа

Приглашения-пропуска для основной сессии должны были появиться в личных кабинетах участников до 19 июня, для дополнительной сессии – до 28 июля.

Ранее мы рассказывали, какие задания будут на ЕВЭ и как к ним готовиться.