Це випробування міститиме тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника). У Міністерстві освіти і науки України розповіли про вступ та дати, які мають знати абітурієнти.

Які іспити для вступу до магістратури треба скласти

Обов'язковим є єдиний вступний іспит (ЄВІ). Він передбачає тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови.

Додатково вступники до магістратури за спеціальностями, визначеними розділом 12 "Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році", складатимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Крім того, вступники до магістратури, для яких не передбачили ЄФВВ та/або ЄДКІ, складають фаховий іспит на бакалавраті.

Також вступники за всіма спеціальностями складають у ЗВО іспит зі спеціальності та інші види вступних випробувань, якщо це передбачають правилами прийому вишу.

Зверніть увагу! Вступники також можуть використовувати результати ЄВІ (2026, 2025, 2024 років). Вступники до магістратури можуть у 2026 році використовувати результати ЄФВВ за 2026 або 2025 рік.

Який графік вступних випробувань до магістратури

Вступ на другий (магістерський) рівень вищої освіти відбуватиметься у такі терміни:

Основна сесія Додаткова сесія* Реєстрація 23 квітня — 14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня) Другий період 26–28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня) Тестування 26 червня — 14 липня 3–21 серпня Результати до 23 липня до 21 серпня

Запрошення-перепустки для основної сесії мали з'явитися в кабінетах учасників до 19 червня, для додаткової сесії – до 28 липня.

Раніше ми розповідали, які будуть завдання на ЄВІ та як готуватися.