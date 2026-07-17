Про це інформує Український центр оцінювання якості освіти. ЄВІ відбуватиметься у формі комп'ютерного тестування.

Які характеристики ЄВІ

УЦОЯО погодив загальні характеристики тестів ЄВІ. Вони визначають кількість завдань у кожному тесті, форми тестових завдань, час, відведений на їх виконання, схеми нарахування балів.

Завдання ТЗНК укладають відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, з іноземних мов – до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.

Блок з іноземної мови

Блок з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) складатиметься з двох частин: читання і використання мови.

Тест міститиме 30 завдань трьох форм:

Завдання на встановлення відповідності (1 – 6). Потрібно дібрати твердження / ситуації до оголошень / текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважатимуть виконаним, якщо учасник позначить відповідь і підтвердить свій вибір.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (7 – 11). Завдання матиме основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Його вважатимуть виконаним, якщо учасник позначить відповідь і підтвердить свій вибір.

Завдання на заповнення пропусків у тексті (12 – 30). Потрібно буде доповнити речення в тексті словосполученнями / словами з наведених варіантів. Завдання вважатимуть виконаним, якщо учасник позначить відповідь і підтвердить свій вибір.

На виконання завдань тесту буде відведено орієнтовно 45 хвилин.

За завдання з іноземної мови згідно зі схемою нарахування балів нараховують по 1 тестовому балу за кожну правильну відповідь на завдання з вибором однієї правильної відповіді, по 1 тестовому балу за кожну правильно визначену логічну пару в завданнях на встановлення відповідності та по 1 тестовому балу за кожний правильно заповнений пропуск у тексті.

Отже, за виконання завдань блоку з іноземної мови можна отримати від 0 до 30 балів.

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ЄВІ / УЦОЯО

Блок ТЗНК

Блок ТЗНК складатиметься з двох компонентів: вербально-комунікативного й логіко-аналітичного.

Тест міститиме 27 завдань двох форм:

Завдання 1 – 4 на заповнення пропусків у мікротекстах (підзавдання 1 – 10). Потрібно буде доповнити речення в мікротексті словосполученнями / словами, вибравши їх з-поміж наведених варіантів. Підзавдання вважатимуть виконаним, якщо учасник позначить відповідь, а також підтвердить свій вибір.

Завдання 5 – 27 з вибором однієї правильної відповіді. Завдання матиме основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Його вважатимуть виконаним, якщо учасник позначить відповідь і підтвердить свій вибір

На проходження тесту передбачили орієнтовно 75 хвилин.

Завдання ТЗНК оцінюватимуть відповідно до схеми нарахування балів:

у завданнях на заповнення пропусків у мікротексті підзавдання оцінюватимуть в 0 або 1 бал:

1 бал – якщо вказано правильну відповідь;

0 балів – якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано;

завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюватимуть в 0 або 1 бал:

1 бал – якщо вказано правильну відповідь;

0 балів – якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 33 бали: 10 балів за виконання завдань 1–4 (підзавдань 1–10) і 23 бали за виконання завдань 5–27.

Ше шукати результати

Свої результати (тобто кількість набраних тестових балів за правильно виконані завдання) учасники тестування будуть знати після завершення роботи над тестами ЄВІ. Таблиці переведення балів у шкалу 100 – 200 Міністерство освіти і науки України вже затвердило.

Як готуватися до ЄВІ

Для успішного складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та проходження єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) УЦОЯО радить дотримуватися таких рекомендацій:

Ознайомтеся з програмами вступних випробувань.

Усі завдання ЄВІ та ЄФВВ укладають відповідно до затверджених програм. Ретельне опрацювання програм дасть змогу зрозуміти структуру тестів, перелік тем і вимоги до рівня підготовки вступників / вступниць.

Програми ЄВІ

Орієнтуйтеся на демонстраційні варіанти тестів. Потенційним учасникам та учасницям вступних випробувань варто пройти демонстраційні варіанти тестів, щоб потренуватися у виконанні завдань різних форм.

ЄВІ: добірки тестових завдань

У процесі підготовки та проведення вступних випробувань організацію укладення тестових завдань та підготовку наборів тестових завдань ЄФВВ забезпечує Науково-методичний центр ВФПО.

Практикуйтеся на тестах минулих років. Для перевірки й закріплення набутих знань доцільно виконувати типові тестові завдання минулих років. Це допоможе ознайомитися з форматами завдань і рівнем їх складності.